Україна
Как подобрать идеальную зарядную станцию без лишних затрат

Как подобрать идеальную зарядную станцию без лишних затрат

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 16:32
Калькулятор емкости зарядной станции — как выбрать идеальный вариант для ваших нужд
Портативная зарядная станция. Фото: Unsplash

Украинцы в квартирах все чаще выбирают зарядные станции как альтернативу генераторам, ведь во время аварийных отключений свет могут подавать на неопределенное время. Стоимость такого устройства напрямую зависит от мощности и емкости, поэтому перед покупкой важно хотя бы примерно посчитать реальные потребности.

Об этом пишет OBOZ.ua.

Читайте также:

Как рассчитать нужную мощность "экофлоу" для дома

Когда генератор в многоквартирном доме — не вариант, на первый план выходят портативные зарядные станции. Их в обиходе часто называют "экофлоу" — по названию одного из популярных производителей, хотя на рынке есть много моделей разных брендов.

Самая распространенная ошибка при выборе — взять станцию "с запасом" и переплатить десятки тысяч гривен, но использовать ее возможности лишь частично. Другая крайность — купить более дешевый вариант и обнаружить, что его не хватает даже для базовых потребностей.

Чтобы не гадать наугад, в соцсетях приобрел популярность калькулятор для подбора зарядных станций. Принцип прост: вы указываете, какие устройства планируете подключать, их мощность и время работы — в ответ получаете ориентировочные параметры станции.

Сначала нужно определиться с техникой, которую вы хотите питать от станции, и примерным сценарием использования — сколько часов каждое устройство должно работать без сети. Далее в таблице подбирается соответствующая мощность и вводится продолжительность работы. После этого калькулятор предлагает варианты станций, которые соответствуют заданным условиям.

Для примера можно представить базовый набор техники, который часто нужен в квартире во время отсутствия электроэнергии, например, на полный рабочий день:

  • Wi-Fi роутер мощностью 10 Вт на 8 часов;
  • LED-лампа 10 Вт на 8 часов;
  • ноутбук 60 Вт на 8 часов.

По такому сценарию калькулятор показывает ориентир: минимальная емкость станции — около 624 Вт-ч, а рабочая мощность — примерно 78 Вт.

Расчет емкости зарядной станции
Расчет необходимой емкости зарядной станции с помощью калькулятора. Фото: скриншот

В то же время такие расчеты следует воспринимать как приблизительные. Для более точного подбора нужно учитывать характеристики конкретных моделей техники, которую вы планируете подключать, ведь реальное потребление может отличаться в зависимости от режимов работы и особенностей устройств.

Напомним, затяжные отключения электроэнергии в Украине заставляют владельцев портативных зарядных станций искать альтернативные способы подзарядки, ведь свет часто появляется лишь на короткое время, и аккумулятор не успевает заполниться полностью. В таких условиях закономерно возникает вопрос: допустимо ли заряжать одну станцию от другой или от генератора.

Также мы писали, что зарядные станции вроде EcoFlow для многих украинцев стали привычным резервным источником питания во время блэкаутов. В то же время ошибки при подключении приборов или несоблюдение правил эксплуатации могут привести к аварийным ситуациям и повреждению оборудования.

отключения света блэкаут полезные советы зарнядная станция аккумулятор емкость
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
