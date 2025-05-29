Ознаки стеження за телефоном — як виявити шпигунське ПЗ на Android чи iPhone

Люди зі смартфонами в руках. Фото: Unsplash

Сучасний смартфон — це не лише засіб зв'язку, а й потенційна ціль для прихованого стеження. Про наявність шпигунського ПЗ часто свідчать непрямі симптоми, тому варто уважно стежити за поведінкою пристрою.

Про це пише OBOZ.ua.

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Якщо телефон швидко розряджається без активного використання, помітно нагрівається у режимі очікування чи раптово перезавантажується, це може означати, що у фоновому режимі працює шпигунська програма. Додатковими ознаками є сторонні клацання або луна під час дзвінків, а також раптовий стрибок мобільного трафіку: якщо дані активно передаються без вашої участі, перевірте статистику використання мережі та перелік застосунків із підвищеним доступом.

У налаштуваннях зверніть увагу на програми з нейтральними назвами на кшталт System Service або Update, які ви не встановлювали самі. Такі застосунки часто маскують шпигунське ПЗ. Підозрілі SMS із незрозумілими символами та посиланнями також потребують додаткової перевірки.

Для швидкої діагностики корисно скористатися антивірусами: на Android це Malwarebytes, Avast чи Kaspersky, а на iOS — Lookout або iVerify. Перегляньте всі дозволи встановлених застосунків: якщо певний сервіс має доступ до мікрофона, камери чи геолокації без очевидної необхідності, це привід насторожитися.

Додатково можна набрати USSD-коди:

*#21# покаже активні переадресації викликів та SMS;

*#62# відобразить номер, на який скеровуються дзвінки, коли ви поза зоною досяжності;

комбінація ##002# скасовує всі переадресації.

Слід пам'ятати, що працездатність таких кодів залежить від оператора і країни.

Якщо виявите підозрілу активність, видаліть невідомі застосунки, змініть паролі, створіть резервні копії та скиньте телефон до заводських налаштувань, після чого встановіть перевірений антивірус. За наявності серйозних підстав підозрювати стеження варто звернутися до фахівців або правоохоронних органів.

Нагадаємо, Bluetooth уже давно є стандартною функцією у смартфонах та численних розумних пристроях, але саме його поширеність робить цю технологію вразливою. У разі неправильного налаштування бездротового з'єднання навіть без активного підключення до інтернету Bluetooth може стати слабким місцем у системі захисту гаджета.

Також ми писали, що за роки активного користування в пам'яті смартфона можуть накопичитися сотні або навіть тисячі SMS-повідомлень. Хоча більшість із них здаються незначними, деякі містять особисту або чутливу інформацію. Такий архів збільшує ризики витоку даних, тож періодичне очищення повідомлень — важливий крок до цифрової безпеки.