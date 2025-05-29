Признаки слежки за телефоном — как обнаружить шпионское ПО на Android или iPhone

Как проверить, следят ли за вашим телефоном на Android или iOS
Современный смартфон — это не только средство связи, но и потенциальная цель для скрытой слежки. О наличии шпионского ПО часто свидетельствуют косвенные симптомы, поэтому стоит внимательно следить за поведением устройства.
Об этом пишет OBOZ.ua.
Как определить, что за вашим телефоном следят
Если телефон быстро разряжается без активного использования, заметно нагревается в режиме ожидания или внезапно перезагружается, это может означать, что в фоновом режиме работает шпионская программа. Дополнительными признаками являются посторонние щелчки или эхо во время звонков, а также внезапный скачок мобильного трафика: если данные активно передаются без вашего участия, проверьте статистику использования сети и перечень приложений с повышенным доступом.
В настройках обратите внимание на программы с нейтральными названиями вроде "System Service" или "Update", которые вы не устанавливали сами. Такие приложения часто маскируют шпионское ПО. Подозрительные SMS с непонятными символами и ссылками также требуют дополнительной проверки.
Для быстрой диагностики полезно воспользоваться антивирусами: на Android это Malwarebytes, Avast или Kaspersky, а на iOS — Lookout или iVerify. Просмотрите все разрешения установленных приложений: если определенный сервис имеет доступ к микрофону, камере или геолокации без очевидной необходимости, это повод насторожиться.
Дополнительно можно набрать USSD-коды:
- *#21# покажет активные переадресации вызовов и SMS;
- *#62# отобразит номер, на который направляются звонки, когда вы вне зоны досягаемости;
- комбинация ##002# отменяет все переадресации.
Следует помнить, что работоспособность таких кодов зависит от оператора и страны.
Если обнаружите подозрительную активность, удалите неизвестные приложения, смените пароли, создайте резервные копии и сбросьте телефон до заводских настроек, после чего установите проверенный антивирус. При наличии серьезных оснований подозревать слежку стоит обратиться к специалистам или правоохранительным органам.
Напомним, Bluetooth уже давно является стандартной функцией в смартфонах и многочисленных умных устройствах, но именно его распространенность делает эту технологию уязвимой. В случае неправильной настройки беспроводного соединения даже без активного подключения к интернету Bluetooth может стать слабым местом в системе защиты гаджета.
Также мы писали, что за годы активного пользования в памяти смартфона могут накопиться сотни или даже тысячи SMS-сообщений. Хотя большинство из них кажутся незначительными, некоторые содержат личную или чувствительную информацию. Такой архив увеличивает риски утечки данных, поэтому периодическая очистка сообщений — важный шаг к цифровой безопасности.
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