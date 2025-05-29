Признаки слежки за телефоном — как обнаружить шпионское ПО на Android или iPhone

Люди со смартфонами в руках. Фото: Unsplash

Современный смартфон — это не только средство связи, но и потенциальная цель для скрытой слежки. О наличии шпионского ПО часто свидетельствуют косвенные симптомы, поэтому стоит внимательно следить за поведением устройства.

Об этом пишет OBOZ.ua.

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Если телефон быстро разряжается без активного использования, заметно нагревается в режиме ожидания или внезапно перезагружается, это может означать, что в фоновом режиме работает шпионская программа. Дополнительными признаками являются посторонние щелчки или эхо во время звонков, а также внезапный скачок мобильного трафика: если данные активно передаются без вашего участия, проверьте статистику использования сети и перечень приложений с повышенным доступом.

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В настройках обратите внимание на программы с нейтральными названиями вроде "System Service" или "Update", которые вы не устанавливали сами. Такие приложения часто маскируют шпионское ПО. Подозрительные SMS с непонятными символами и ссылками также требуют дополнительной проверки.

Для быстрой диагностики полезно воспользоваться антивирусами: на Android это Malwarebytes, Avast или Kaspersky, а на iOS — Lookout или iVerify. Просмотрите все разрешения установленных приложений: если определенный сервис имеет доступ к микрофону, камере или геолокации без очевидной необходимости, это повод насторожиться.

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Дополнительно можно набрать USSD-коды:

*#21# покажет активные переадресации вызовов и SMS;

*#62# отобразит номер, на который направляются звонки, когда вы вне зоны досягаемости;

комбинация ##002# отменяет все переадресации.

Следует помнить, что работоспособность таких кодов зависит от оператора и страны.

Если обнаружите подозрительную активность, удалите неизвестные приложения, смените пароли, создайте резервные копии и сбросьте телефон до заводских настроек, после чего установите проверенный антивирус. При наличии серьезных оснований подозревать слежку стоит обратиться к специалистам или правоохранительным органам.

Напомним, Bluetooth уже давно является стандартной функцией в смартфонах и многочисленных умных устройствах, но именно его распространенность делает эту технологию уязвимой. В случае неправильной настройки беспроводного соединения даже без активного подключения к интернету Bluetooth может стать слабым местом в системе защиты гаджета.

Также мы писали, что за годы активного пользования в памяти смартфона могут накопиться сотни или даже тысячи SMS-сообщений. Хотя большинство из них кажутся незначительными, некоторые содержат личную или чувствительную информацию. Такой архив увеличивает риски утечки данных, поэтому периодическая очистка сообщений — важный шаг к цифровой безопасности.