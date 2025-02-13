Google тестує ШІ для визначення віку — що зміниться для користувачів

Пошукова система Google на екрані смартфона. Фото: Pexels

Google починає тестування технології визначення віку на основі машинного навчання. Це дозволить компанії адаптувати контент і сервіси для неповнолітніх користувачів.

Про це пише The Verge.

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Як визначатиметься вік користувача

Алгоритм аналізуватиме дані користувачів, зокрема відвідувані сайти, переглянуті відео на YouTube та вік акаунта. Якщо система запідозрить, що користувачеві менш як 18 років, Google змінить налаштування облікового запису та запропонує верифікувати вік через селфі, банківську карту або посвідчення особи.

Для неповнолітніх також застосовуватимуться наявні функції безпеки, зокрема SafeSearch для фільтрації контенту у пошуку та обмеження доступу до відео на YouTube. Надалі компанія планує розширити технологію на інші країни.

Останні зміни зумовлені посиленою увагою до безпеки дітей в інтернеті. У США триває розгляд законопроєктів, таких як Kids Online Safety Act (KOSA) та COPPA 2.0, що спрямовані на захист неповнолітніх у цифровому середовищі. Також обговорюється Kids Off Social Media Act (KOSMA), який може обмежити доступ дітей до соцмереж.

Тим часом Meta вже застосовує штучний інтелект для аналізу поведінки користувачів і визначення їхнього віку.

Окрім цього, Google готує нові функції для батьківського контролю. Уже наступного тижня вони зможуть обмежувати дзвінки та повідомлення на телефонах і планшетах своїх дітей у навчальний час. З березня стане можливою додаткова функція Family Link, яка дозволить додавати та обмежувати контакти дитини. Також Google планує дати можливість батькам керувати платіжними картками в Google Wallet своїх дітей.

Нагадаємо, ви можете створити та налаштувати систему псевдонімів в Gmail, якщо ваша електронна адреса неактуальна або хочете змінити її на професійнішу. Це може значно спростити процес, уникаючи ручного перенесення всіх підписок, акаунтів та додатків.

Також ми писали, що у веббраузері Chrome Canary від Google тестується нова функція зі штучним інтелектом. Вона дозволить автоматично змінювати паролі користувачів, якщо буде виявлено, що їх зламали хакери або відбувся витік даних.