Google тестирует ИИ для определения возраста — что изменится для пользователей

Поисковая система Google на экране смартфона. Фото: Pexels

Google начинает тестирование технологии определения возраста на основе машинного обучения. Это позволит компании адаптировать контент и сервисы для несовершеннолетних пользователей.

Об этом пишет The Verge.

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Как будет определяться возраст пользователя

Алгоритм будет анализировать данные пользователей, в частности посещаемые сайты, просмотренные видео на YouTube и возраст аккаунта. Если система заподозрит, что пользователю менее 18 лет, Google изменит настройки учетной записи и предложит верифицировать возраст через селфи, банковскую карту или удостоверение личности.

Для несовершеннолетних также будут применяться существующие функции безопасности, в частности SafeSearch для фильтрации контента в поиске и ограничения доступа к видео на YouTube. В дальнейшем компания планирует расширить технологию на другие страны.

Последние изменения обусловлены усиленным вниманием к безопасности детей в интернете. В США продолжается рассмотрение законопроектов, таких как Kids Online Safety Act (KOSA) и COPPA 2.0, направленных на защиту несовершеннолетних в цифровой среде. Также обсуждается Kids Off Social Media Act (KOSMA), который может ограничить доступ детей к соцсетям.

Между тем Meta уже применяет искусственный интеллект для анализа поведения пользователей и определения их возраста.

Кроме этого, Google готовит новые функции для родительского контроля. Уже на следующей неделе они смогут ограничивать звонки и сообщения на телефонах и планшетах своих детей в учебное время. С марта станет возможной дополнительная функция Family Link, которая позволит добавлять и ограничивать контакты ребенка. Также Google планирует дать возможность родителям управлять платежными карточками в Google Wallet своих детей.

Напомним, вы можете создать и настроить систему псевдонимов в Gmail, если ваш электронный адрес неактуален или хотите изменить его на более профессиональный. Это может значительно упростить процесс, избегая ручного переноса всех подписок, аккаунтов и приложений.

Также мы писали, что в веб-браузере Chrome Canary от Google тестируется новая функция с искусственным интеллектом. Она позволит автоматически менять пароли пользователей, если будет обнаружено, что их взломали хакеры или произошла утечка данных.