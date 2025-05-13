Google вперше за 10 років оновила іконку "G" — який тепер має вигляд

Старий логотип Google на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google вперше з 2015 року освіжила круглу іконку "G". Новий дизайн відходить від чотирьох суцільних кольорових секторів: тепер червоний поступово переходить у жовтий, жовтий — у зелений, а зелений — у синій, створюючи яскравий градієнт, що перегукується з фірмовим стилем Gemini.

Про це пише 9to5Google.

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Що змінилося в логотипі Google

Востаннє Google торкалася свого брендингу 1 вересня 2015 року, коли представила логотип у шрифті Product Sans і замінила білу g на синьому тлі сучасною круглою іконкою. Нова версія, яку вже можуть побачити користувачі Google Search на iOS (оновлення від 11 травня) та тестової Google App 16.18 для Android, робить кольори більш "живими" й плавно поєднаними. На домашньому екрані смартфона різницю помітно не відразу, а у вигляді крихітного favicon у браузері — ще менше.

Порівняння старого (зліва) та нового (справа) логотипів Google. Фото: 9to5Google

Поки що класичний шестилітерний логотип Google не змінюється. Незрозуміло й те, чи перейдуть на градієнти інші чотириколірні продукти компанії, зокрема Chrome чи Maps, хоча технічно це було б нескладно.

За словами розробників, оновлення має зробити символ більш сучасним і краще вписати його в нові елементи інтерфейсу — зокрема в ШІ-режим "Пошуку", який вже використовує схожі переходи кольорів.

Нагадаємо, зловмисники дедалі активніше намагаються викрасти облікові дані користувачів Gmail, блокуючи доступ до скриньки й використовуючи її вміст для наступних атак. Google підтвердив, що поширюється новий тип шахрайства з верифікацією акаунта, який спрямований на перехоплення коду двофакторної автентифікації (2FA).

Також ми писали, що Google готує масштабне оновлення свого дизайнерського підходу в Android. Згідно з розкладом Google I/O та даними з випадково опублікованого блогу компанії, концепція Material 3 трансформується у Material Design 3 Expressive. За задумом розробників, нова візуальна система має створювати інтерфейси, що викликають емоційний зв'язок із користувачем.

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