Google впервые за 10 лет обновила иконку "G" — как теперь выглядит

Старый логотип Google на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google впервые с 2015 года освежила круглую иконку "G". Новый дизайн отходит от четырех сплошных цветных секторов: теперь красный постепенно переходит в желтый, желтый — в зеленый, а зеленый — в синий, создавая яркий градиент, перекликающийся с фирменным стилем Gemini.

Об этом пишет 9to5Google.

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Что изменилось в логотипе Google

Последний раз Google касалась своего брендинга 1 сентября 2015 года, когда представила логотип в шрифте Product Sans и заменила белую g на синем фоне современной круглой иконкой. Новая версия, которую уже могут увидеть пользователи Google Search на iOS (обновление от 11 мая) и тестовой Google App 16.18 для Android, делает цвета более "живыми" и плавно сочетающимися. На домашнем экране смартфона разницу заметно не сразу, а в виде крошечного favicon в браузере — еще меньше.

Сравнение старого (слева) и нового (справа) логотипов Google. Фото: 9to5Google

Пока что классический шестибуквенный логотип "Google" не меняется. Непонятно и то, перейдут ли на градиенты другие четырехцветные продукты компании, в частности Chrome или Maps, хотя технически это было бы несложно.

По словам разработчиков, обновление должно сделать символ более современным и лучше вписать его в новые элементы интерфейса — в частности в ИИ-режим "Поиска", который уже использует похожие переходы цветов.

Напомним, злоумышленники все активнее пытаются похитить учетные данные пользователей Gmail, блокируя доступ к ящику и используя его содержимое для последующих атак. Google подтвердил, что распространяется новый тип мошенничества с верификацией аккаунта, который направлен на перехват кода двухфакторной аутентификации (2FA).

Также мы писали, что Google готовит масштабное обновление своего дизайнерского подхода в Android. Согласно расписанию Google I/O и данным из случайно опубликованного блога компании, концепция Material 3 трансформируется в Material Design 3 Expressive. По замыслу разработчиков, новая визуальная система должна создавать интерфейсы, вызывающие эмоциональную связь с пользователем.

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