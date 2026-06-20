Незнайомі номери дзвонять і мовчать: у чому схема таких викликів

Старий телефон зі снятою слухавкою та жінка, що розмовляє телефоном. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Незнайомий номер, кілька секунд тиші і дзвінок обривається. Це може здаватися випадковістю, але часто такі виклики мають цілком конкретну мету.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на РадіоТрек.

Чому дзвонять і мовчать

Ситуація, коли з незнайомого номера телефонують, але у слухавці тиша або виклик одразу скидається, знайома багатьом. У більшості випадків це не помилка, а частина шахрайської схеми.

Такі дзвінки зазвичай здійснюються автоматично. Для цього використовують спеціальні програми або ботів, які одночасно обдзвонюють тисячі номерів.

Головна мета таких викликів — перевірити, чи активний номер і чи користується ним реальна людина.

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Якщо людина відповіла на дзвінок, її номер можуть позначити як "живий". Після цього його можуть додати до бази й передати для подальших спам-дзвінків або шахрайських атак.

Іноді після кількох секунд тиші виклик можуть переключити на оператора. Це означає, що система вже відібрала активних абонентів.

У результаті людина може частіше отримувати нав'язливі дзвінки, фішингові повідомлення або зіткнутися зі спробами отримати доступ до особистих даних, електронної пошти чи банківських сервісів.

Чи небезпечно просто взяти слухавку

Експерти радять бути обережними з такими дзвінками. Ігнорування підозрілих викликів зменшує ймовірність потрапити до баз шахраїв. Водночас сама відповідь на дзвінок не несе миттєвої загрози, але вона може зробити номер "цікавим" для зловмисників.

Поширений страх про те, що достатньо сказати "так", а шахраї потім використають запис голосу, називають перебільшеним. Проте краще не ризикувати й не давати зайвої інформації.

На підозрілі номери краще не відповідати або одразу завершувати дзвінок. Також не варто називати особисті дані чи передзвонювати на незнайомі номери.

Для додаткового захисту можна користуватися застосунками для блокування спаму, зокрема Truecaller або Hiya.

Раніше Новини.LIVE писали, що дзвінки з незнайомих номерів дедалі частіше змушують насторожитися, адже за ними можуть стояти як звичайні абоненти, так і шахраї. Водночас частину таких викликів можна перевірити ще до розмови.

Також Новини.LIVE розповідали, що фішингові атаки вже давно не обмежуються підозрілими листами з грубими помилками. Зловмисники використовують підроблені CAPTCHA, QR-коди, штучний інтелект і навіть скомпрометовані контакти жертв, щоб зробити обман переконливішим.