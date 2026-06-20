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Главная Технологии Звонок и тишина в трубке: зачем это делают мошенники

Звонок и тишина в трубке: зачем это делают мошенники

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 06:32
Неизвестные номера звонят и молчат: в чём заключается схема таких звонков
Старый телефон со снятой трубкой и женщина, разговаривающая по телефону. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Неизвестный номер, несколько секунд тишины и звонок обрывается. Это может показаться случайностью, но зачастую такие звонки преследуют вполне конкретную цель.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на РадиоТрек.

Почему звонят и молчат

Ситуация, когда звонят с незнакомого номера, но в трубке тишина или звонок сразу обрывается, знакома многим. В большинстве случаев это не ошибка, а часть мошеннической схемы.

Такие звонки обычно осуществляются автоматически. Для этого используют специальные программы или ботов, которые одновременно обзванивают тысячи номеров.

Главная цель таких звонков — проверить, активен ли номер и пользуется ли им реальный человек.

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Если человек ответил на звонок, его номер могут пометить как "активный". После этого его могут добавить в базу и передать для дальнейших спам-звонков или мошеннических атак.

Иногда после нескольких секунд тишины звонок могут переключить на оператора. Это означает, что система уже отобрала активных абонентов.

В результате человек может чаще получать назойливые звонки, фишинговые сообщения или сталкиваться с попытками получить доступ к личным данным, электронной почте или банковским сервисам.

Опасно ли просто взять трубку

Эксперты советуют быть осторожными с такими звонками. Игнорирование подозрительных звонков снижает вероятность попасть в базы мошенников. В то же время сам ответ на звонок не несет непосредственной угрозы, но он может сделать номер "интересным" для злоумышленников.

Распространенный страх о том, что достаточно сказать "да", а мошенники потом используют запись голоса, называют преувеличенным. Однако лучше не рисковать и не давать лишней информации.

На подозрительные номера лучше не отвечать или сразу завершать звонок. Также не стоит называть личные данные или перезванивать на незнакомые номера.

Для дополнительной защиты можно использовать приложения для блокировки спама, в частности Truecaller или Hiya.

Ранее Новини.LIVE писали, что звонки с незнакомых номеров всё чаще заставляют насторожиться, ведь за ними могут стоять как обычные абоненты, так и мошенники. В то же время часть таких звонков можно проверить ещё до разговора.

Также Новини.LIVE рассказывали, что фишинговые атаки уже давно не ограничиваются подозрительными письмами с грубыми ошибками. Злоумышленники используют поддельные CAPTCHA, QR-коды, искусственный интеллект и даже скомпрометированные контакты жертв, чтобы сделать обман более убедительным.

номер телефона опасные номера немые звонки
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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