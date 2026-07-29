Два налаштування Android, які непомітно "зжирають" заряд батареї

Смартфон на зарядці, смартфон в руках. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Навіть новий Android-смартфон з часом може почати розряджатися значно швидше, хоча акумулятор ще не встиг помітно зноситися. Причина іноді ховається у фонових функціях, які продовжують працювати непомітно для користувача.

Про те, які налаштування Android можуть швидко витрачати заряд акумулятора, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Android Police.

Які функції непомітно розряджають смартфон

Однією з причин підвищеного споживання енергії можуть бути автоматичні функції сканування мереж Wi-Fi та пристроїв Bluetooth. Вони допомагають смартфону знаходити доступні мережі, аксесуари та точніше визначати місцеперебування навіть тоді, коли самі Wi-Fi або Bluetooth вимкнені.

У домашніх умовах витрати енергії можуть бути менш помітними, оскільки смартфон зазвичай постійно підключений до знайомої мережі. На вулиці пристрій регулярно шукає нові точки доступу та Bluetooth-пристрої, через що фонове навантаження на акумулятор зростає.

Для економії заряду не потрібно повністю відмовлятися від Wi-Fi або Bluetooth. Достатньо вимкнути саме постійне сканування, залишивши можливість користуватися бездротовими функціями за потреби.

Як вимкнути сканування Wi-Fi та Bluetooth

Назви розділів можуть відрізнятися залежно від виробника смартфона та версії Android. Зазвичай потрібні параметри розташовані в меню "Місцезнаходження", "Служби геолокації" або "Сканування Wi-Fi та Bluetooth".

У цьому розділі потрібно деактивувати функції "Сканування Wi-Fi" та "Сканування Bluetooth". Після цього смартфон перестане постійно шукати мережі й пристрої у фоновому режимі.

Зміна цих налаштувань у деяких сценаріях може майже вдвічі збільшити час автономної роботи, особливо коли користувач довго перебуває поза домом.

Водночас результат залежатиме від моделі смартфона, стану акумулятора, якості мобільного сигналу та інших активних функцій. Якщо батарея й надалі швидко розряджається, варто перевірити статистику її використання та фонову активність установлених застосунків.

Раніше Новини.LIVE писали, що однаковий роз'єм USB-C не гарантує однакової швидкості заряджання. Можливості кабелю визначають його потужність, підтримувані стандарти та сумісність зі смартфоном і зарядним адаптером.

Також Новини.LIVE розповідали, що підтримання заряду смартфона в межах 20-80% тривалий час вважали ефективним способом зберегти ресурс акумулятора. Однак у сучасних пристроях на стан батареї можуть сильніше впливати нагрівання, інтенсивність використання та робота систем захисту.