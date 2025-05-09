Microsoft заборонила використовувати DeepSeek — чому чатбот вважають небезпечним

Застосунок DeepSeek на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Працівники Microsoft не мають права встановлювати й використовувати застосунок DeepSeek на робочих пристроях. Про це під час слухань у Сенаті США повідомив віцеголова та президент корпорації Бред Сміт. Заборона, за його словами, пов'язана з ризиком зберігання даних у Китаї та ймовірним впливом "китайської пропаганди" на відповіді чатбота.

Про це пише TechCrunch.

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Чому Microsoft вважає DeepSeek небезпечним

Сміт уточнив, що DeepSeek не представлений і у фірмовому магазині Microsoft Store — корпорація свідомо не пропонує його для завантаження. Хоча низка організацій і навіть урядів уже запровадила обмеження щодо DeepSeek, Microsoft уперше публічно підтвердила подібний крок.

У політиці конфіденційності DeepSeek зазначено, що користувацькі дані зберігаються на китайських серверах і підпадають під місцеве законодавство, яке зобов'язує компанії співпрацювати з розвідкою. Крім того, сервіс активно цензурує теми, чутливі для китайської влади.

Попри різку оцінку, Microsoft усе ж запропонувала модель DeepSeek R1 на своїй хмарній платформі Azure одразу після того, як вона стала вірусною. Компанія пояснює, що відкритий код дозволяє клієнтам розгортати модель локально, не передаючи дані до Китаю, хоча це не виключає інших ризиків — від дезінформації до небезпечного програмного коду.

Під час слухань Сміт зазначив, що інженери Microsoft "змінили" внутрішні механізми моделі, аби усунути "шкідливі побічні ефекти", однак деталей цих змін компанія не розкрила. Раніше в блозі про запуск на Azure повідомлялося, що DeepSeek пройшла "ретельні перевірки та red teaming" перед появою у хмарі.

Попри конкуренцію з власним Copilot, Microsoft не блокує всі сторонні чатботи: приміром, Perplexity доступний у Windows Store. Водночас у магазині не знайдено додатків Google, зокрема браузера Chrome чи чатбота Gemini.

Нагадаємо, Microsoft суттєво розширила функціонал Copilot Studio, додавши інструмент під назвою computer use. Завдяки йому корпоративні ШІ-агенти тепер можуть діяти в інтерфейсі комп'ютера майже як живі працівники: натискати кнопки, обирати елементи меню та вводити текст у потрібні поля.

Також ми писали, що компанія активно інтегрує генеративні технології у процес розробки програмного забезпечення. За словами генерального директора Сатьї Наделли, наразі штучний інтелект відповідає за створення від 20% до 30% коду у внутрішніх репозиторіях Microsoft.