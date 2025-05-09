Microsoft запретила использовать DeepSeek — почему чат-бот считают опасным

Приложение DeepSeek на экране смартфона. Фото: Unsplash

Работники Microsoft не имеют права устанавливать и использовать приложение DeepSeek на рабочих устройствах. Об этом во время слушаний в Сенате США сообщил вице-председатель и президент корпорации Брэд Смит. Запрет, по его словам, связан с риском хранения данных в Китае и вероятным влиянием "китайской пропаганды" на ответы чат-бота.

Об этом пишет TechCrunch.

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Почему Microsoft считает DeepSeek опасным

Смит уточнил, что DeepSeek не представлен и в фирменном магазине Microsoft Store — корпорация сознательно не предлагает его для загрузки. Хотя ряд организаций и даже правительств уже ввели ограничения в отношении DeepSeek, Microsoft впервые публично подтвердила подобный шаг.

В политике конфиденциальности DeepSeek указано, что пользовательские данные хранятся на китайских серверах и подпадают под местное законодательство, которое обязывает компании сотрудничать с разведкой. Кроме того, сервис активно цензурует темы, чувствительные для китайских властей.

Несмотря на резкую оценку, Microsoft все же предложила модель DeepSeek R1 на своей облачной платформе Azure сразу после того, как она стала вирусной. Компания объясняет, что открытый код позволяет клиентам развертывать модель локально, не передавая данные в Китай, хотя это не исключает других рисков — от дезинформации до опасного программного кода.

Во время слушаний Смит отметил, что инженеры Microsoft "изменили" внутренние механизмы модели, чтобы устранить "вредные побочные эффекты", однако деталей этих изменений компания не раскрыла. Ранее в блоге о запуске на Azure сообщалось, что DeepSeek прошла "тщательные проверки и red teaming" перед появлением в облаке.

Несмотря на конкуренцию с собственным Copilot, Microsoft не блокирует все сторонние чат-боты: например, Perplexity доступен в Windows Store. В то же время в магазине не найдено приложений Google, в частности браузера Chrome или чат-бота Gemini.

Напомним, Microsoft существенно расширила функционал Copilot Studio, добавив инструмент под названием computer use. Благодаря ему корпоративные ИИ-агенты теперь могут действовать в интерфейсе компьютера почти как живые работники: нажимать кнопки, выбирать элементы меню и вводить текст в нужные поля.

Также мы писали, что компания активно интегрирует генеративные технологии в процесс разработки программного обеспечения. По словам генерального директора Сатьи Наделли, сейчас искусственный интеллект отвечает за создание от 20% до 30% кода во внутренних репозиториях Microsoft.