Час відмовитися від них: чому сучасні смартфони не потребують захисних плівок

Наклеювання захисної плівки на смартфон. Фото: кадр з відео/YouTube

Захисні плівки для смартфонів довгий час вважалися базовим аксесуаром, але сьогодні їхня практична цінність уже не така очевидна. Розвиток міцніших екранів, нових матеріалів і сервісного обслуговування поступово зменшує сенс у додатковому шарі захисту.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Gizmochina.

Чому сучасні смартфони не потребують захисних плівок

Раніше захисні плівки справді допомагали зменшити ризик подряпин і дрібних пошкоджень, коли виробники не приділяли достатньо уваги міцності дисплеїв. Тепер ситуація змінилася.

Більшість сучасних смартфонів оснащуються загартованими покриттями на кшталт Gorilla Glass або Ceramic Shield. Такі матеріали розраховані на щоденне використання і краще витримують потертості та удари. У флагманських моделях рівень захисту екрана ще вищий, тому потреба в окремій плівці вже не є такою однозначною.

Окремий аргумент проти захисних плівок пов'язаний із падіннями. Якщо раніше додатковий шар на екрані вважався хоча б частковим захистом, то сьогодні виробники дедалі більше вкладаються в міцність самого корпуса і скла.

Деякі смартфони отримують сертифікації військового рівня, які підтверджують здатність витримувати складніші умови експлуатації. На цьому тлі більшість тонких пластикових плівок не дають відчутного ефекту під час падіння, а отже не вирішують головну проблему, від якої їх часто купують.

До того ж сучасні дисплеї вже краще протистоять подряпинам, тому дрібні предмети на кшталт ключів або монет у кишені не завжди становлять для них таку загрозу, як раніше.

Ще один мінус полягає в тому, що захисні плівки нерідко впливають на якість зображення. З часом на них самих з'являються потертості, які можуть бути помітнішими, ніж сліди на заводському склі.

У результаті це позначається на враженні від перегляду фото, відео та загальній чіткості дисплея. Саме тому для багатьох користувачів такий захист починає мати вигляд не стільки корисного, скільки зайвого.

Якщо основне побоювання пов'язане з падінням смартфона, практичнішим рішенням може бути чохол із виступаючими краями. Водночас навіть це сьогодні вже не завжди сприймається як сувора необхідність, зважаючи на посилений захист сучасних екранів.

Додатковим фактором стала і поява ширших програм обслуговування та ремонту. Великі бренди дедалі активніше пропонують гарантійні сервіси, які дають змогу швидше відновити пристрій у разі пошкодження екрана.

Раніше Новини.LIVE писали, що старі смартфони, які роками лежать без використання, можуть бути не просто зайвими гаджетами, а й потенційним джерелом проблем. Такі пристрої здатні становити як фізичний ризик через деградацію акумулятора, так і цифрову загрозу, якщо на них залишаються дані, акаунти або застарілі механізми захисту.

Також Новини.LIVE розповідали, що порада повністю заряджати й розряджати новий телефон у перші дні після покупки вже не відповідає принципам роботи сучасних смартфонів. Для моделей із літій-іонними акумуляторами така практика не дає реальної користі, оскільки ці батареї функціонують інакше, ніж елементи живлення старих поколінь.