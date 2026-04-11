Не лише звук: 4 функції кнопок гучності на телефоні, про які не всі знають

Кнопки гучності на смартфоні можуть виконувати значно більше завдань, ніж просте регулювання звуку. На iPhone та Android вони здатні допомогти з фото, перезапуском пристрою, швидким блокуванням доступу і навіть запуском додаткових дій.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Кнопки гучності можуть стати кнопкою спуску камери

Одна з найпрактичніших функцій кнопок гучності — керування камерою. На iPhone та багатьох Android-смартфонах натискання однієї з цих кнопок у застосунку камери дозволяє зробити фото. Такий спосіб особливо зручний для селфі або зйомки однією рукою.

У деяких випадках тривале натискання кнопки гучності в камері також запускає запис відео. На окремих Android-моделях ця функція може бути неактивною за замовчуванням, тому дію кнопок потрібно окремо змінити в налаштуваннях камери.

Через кнопки гучності можна примусово перезапустити смартфон

Якщо смартфон завис і не реагує на дотики, кнопки гучності можуть стати частиною комбінації для примусового перезапуску. Для iPhone 8 і новіших моделей потрібно швидко натиснути й відпустити кнопку збільшення гучності, потім кнопку зменшення гучності, а далі затиснути бічну кнопку до появи логотипа Apple.

На Android принцип може бути схожим, але точна комбінація залежить від виробника. Наприклад, на смартфонах Samsung для цього потрібно одночасно затиснути кнопку живлення та кнопку зменшення гучності приблизно на сім секунд, поки пристрій не вимкнеться і не почне перезапуск.

На iPhone кнопки гучності допомагають швидко вимкнути Face ID

На iPhone кнопки гучності можна використати і для швидкого блокування біометричної автентифікації. Якщо одночасно натиснути кнопку збільшення гучності та бічну кнопку, пристрій перейде в режим, який готує екстрений виклик. Після першої вібрації достатньо ще раз натиснути бічну кнопку, і iPhone залишиться заблокованим. Після цього для розблокування вже знадобиться пароль, а Face ID тимчасово не працюватиме.

Такий спосіб дозволяє швидко закрити доступ до даних без необхідності шукати потрібний пункт у налаштуваннях.

На Android кнопки гучності можна перетворити на ярлики для інших дій

Для Android-смартфонів доступна ще одна можливість — перепризначення кнопок гучності на додаткові дії. За допомогою спеціальних застосунків, зокрема Button Mapper, подвійне або тривале натискання може запускати ліхтарик, відкривати улюблені програми або починати запис екрана.

Такі інструменти також дають змогу глибше змінювати поведінку кнопок, включно з налаштуванням тривалості натискання, сили відгуку або вимкненням перепризначення в окремих застосунках.

