Не только звук: 4 функции кнопок громкости на телефоне, о которых не все знают

Кнопки регулировки громкости на смартфоне. Фото: кадр из видео/YouTube

Кнопки громкости на смартфоне могут выполнять значительно больше задач, чем простая регулировка звука. На iPhone и Android они способны помочь с фото, перезапуском устройства, быстрой блокировкой доступа и даже запуском дополнительных действий.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Кнопки громкости могут стать кнопкой спуска камеры

Одна из самых практичных функций кнопок громкости — управление камерой. На iPhone и многих Android-смартфонах нажатие одной из этих кнопок в приложении камеры позволяет сделать фото. Такой способ особенно удобен для селфи или съемки одной рукой.

В некоторых случаях длительное нажатие кнопки громкости в камере также запускает запись видео. На отдельных Android-моделях эта функция может быть неактивной по умолчанию, поэтому действие кнопок нужно отдельно изменить в настройках камеры.

Через кнопки громкости можно принудительно перезапустить смартфон

Если смартфон завис и не реагирует на прикосновения, кнопки громкости могут стать частью комбинации для принудительного перезапуска. Для iPhone 8 и более новых моделей нужно быстро нажать и отпустить кнопку увеличения громкости, затем кнопку уменьшения громкости, а далее зажать боковую кнопку до появления логотипа Apple.

Читайте также:

На Android принцип может быть похожим, но точная комбинация зависит от производителя. Например, на смартфонах Samsung для этого нужно одновременно зажать кнопку питания и кнопку уменьшения громкости примерно на семь секунд, пока устройство не выключится и не начнет перезапуск.

На iPhone кнопки громкости помогают быстро выключить Face ID

На iPhone кнопки громкости можно использовать и для быстрой блокировки биометрической аутентификации. Если одновременно нажать кнопку увеличения громкости и боковую кнопку, устройство перейдет в режим, который готовит экстренный вызов. После первой вибрации достаточно еще раз нажать боковую кнопку, и iPhone останется заблокированным. После этого для разблокировки уже понадобится пароль, а Face ID временно не будет работать.

Такой способ позволяет быстро закрыть доступ к данным без необходимости искать нужный пункт в настройках.

На Android кнопки громкости можно превратить в ярлыки для других действий

Для Android-смартфонов доступна еще одна возможность — переназначение кнопок громкости на дополнительные действия. С помощью специальных приложений, в частности Button Mapper, двойное или длительное нажатие может запускать фонарик, открывать любимые приложения или начинать запись экрана.

Такие инструменты также позволяют глубже изменять поведение кнопок, включая настройку длительности нажатия, силы отклика или отключение переназначения в отдельных приложениях.

