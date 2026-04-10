Может стать источником проблем: почему не стоит хранить старый смартфон в ящике

Старые смартфоны в ящике. Фото: кадр из видео/YouTube

Старые смартфоны, которые годами лежат без дела, могут быть не только лишней электроникой, но и источником проблем. Такие устройства способны нести как физические риски из-за состояния батареи, так и цифровые.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Почему не стоит оставлять старые смартфоны в ящике

Многие люди хранят старые телефоны просто потому, что не знают, что с ними делать, или не хотят терять важные фото, сообщения или другие файлы. В то же время смартфон, который давно не используется и просто лежит в ящике, может со временем стать проблемой.

Одна из главных причин — литий-ионный аккумулятор. С годами такие батареи деградируют, а в отдельных случаях могут становиться нестабильными, перегреваться, загораться или даже вызывать небольшие взрывы. Такие инциденты случаются нечасто, но риск возрастает именно у старых устройств, которые долго хранятся без надлежащего контроля.

Чем старше смартфон, тем старее в нем аккумулятор. Со временем батарея теряет стабильность, а при неблагоприятных условиях это может закончиться возгоранием.

Читайте также:

Даже если серьезные случаи случаются редко, более мелкие инциденты не являются чем-то исключительным. Проблема может усугубляться во время жары или неправильного хранения. Именно поэтому старые смартфоны не стоит просто оставлять без внимания на долгое время.

Если устройство все же хранится дома, его советуют держать в сухом и прохладном месте. Для уменьшения нагрузки на батарею также важно, чтобы телефон не лежал годами полностью разряженным. Если аккумулятор съемный, его лучше вынуть отдельно.

Старый телефон может стать слабым местом для безопасности данных

Проблема не ограничивается только батареей. Старый смартфон часто хранит в себе большой объем личной информации — переписку, фото, данные приложений, историю входов и другие файлы.

Если устройство не сброшено до заводских настроек, все эти данные остаются доступными для того, кто получит к нему физический доступ. Речь идет не только о случайной потере, но и о краже. В такой ситуации старый телефон может оказаться значительно уязвимее нового.

Если старый телефон еще остается у пользователя, стоит периодически проверять, доступны ли для него обновления, и устанавливать их. После того как поддержка прекращается, важные данные лучше перенести на другое устройство или внешний накопитель, а сам смартфон — сбросить до заводских настроек.

Сохранять старый телефон можно, но только если не оставлять его без контроля. Иначе он может создавать сразу две проблемы — риск из-за старой батареи и риск из-за сохраненных личных данных.

