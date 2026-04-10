Може стати джерелом проблем: чому не варто зберігати старий смартфон у шухляді

Старі смартфони у шухляді.

Старі смартфони, які роками лежать без діла, можуть бути не лише зайвою електронікою, а й джерелом проблем. Такі пристрої здатні нести як фізичні ризики через стан батареї, так і цифрові.

Чому не варто залишати старі смартфони у шухляді

Багато людей зберігають старі телефони просто тому, що не знають, що з ними робити, або не хочуть втрачати важливі фото, повідомлення чи інші файли. Водночас смартфон, який давно не використовується і просто лежить у шухляді, може з часом стати проблемою.

Одна з головних причин — літій-іонний акумулятор. З роками такі батареї деградують, а в окремих випадках можуть ставати нестабільними, перегріватися, займатися або навіть спричиняти невеликі вибухи. Такі інциденти трапляються нечасто, але ризик зростає саме у старих пристроїв, які довго зберігаються без належного контролю.

Чим старіший смартфон, тим старіший у ньому акумулятор. Із часом батарея втрачає стабільність, а за несприятливих умов це може закінчитися займанням.

Навіть якщо серйозні випадки трапляються рідко, дрібніші інциденти не є чимось винятковим. Проблема може посилюватися під час спеки або неправильного зберігання. Саме тому старі смартфони не варто просто залишати без уваги на довгий час.

Якщо пристрій все ж зберігається вдома, його радять тримати в сухому та прохолодному місці. Для зменшення навантаження на батарею також важливо, щоб телефон не лежав роками повністю розрядженим. Якщо акумулятор знімний, його краще вийняти окремо.

Старий телефон може стати слабким місцем для безпеки даних

Проблема не обмежується лише батареєю. Старий смартфон часто зберігає в собі великий обсяг особистої інформації — листування, фото, дані застосунків, історію входів та інші файли.

Якщо пристрій не скинутий до заводських налаштувань, усі ці дані залишаються доступними для того, хто отримає до нього фізичний доступ. Ідеться не лише про випадкову втрату, а й про крадіжку. У такій ситуації старий телефон може виявитися значно вразливішим за новий.

Якщо старий телефон ще залишається у користувача, варто періодично перевіряти, чи доступні для нього оновлення, і встановлювати їх. Після того як підтримка припиняється, важливі дані краще перенести на інший пристрій або зовнішній накопичувач, а сам смартфон — скинути до заводських налаштувань.

Зберігати старий телефон можна, але лише якщо не залишати його без контролю. Інакше він може створювати одразу дві проблеми — ризик через стару батарею та ризик через збережені особисті дані.

