Чому не можна створити теку з назвою "Con" у Windows — справжня причина

Ноутбук з Windows 11. Фото: Unsplash

Сучасні користувачі Windows хоча б раз намагалися створити теку з назвою "Con" ("ботанік" чи "окулярик") і стикалися з тим, що система видає помилку. Це породило низку міфів, найвідоміший з яких стверджує, що нібито Білл Гейтс у дитинстві піддавався знущанням і був ображений цим словом, тож згодом заборонив його використання.

Про те, чи має ця історія реальне підґрунтя, пише GSMinfo.

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Чи дійсно заборона на створення теки з назвою "Con" пов'язана з Білом Гейтсом

Заборона на створення теки з назвою "Con" зовсім не пов'язана з особистістю Білла Гейтса. Причина — у спадщині операційних систем DOS і Windows, які використовують зарезервовані імена для роботи з пристроями введення-виведення. Зокрема, "Con" — скорочення від "console" (консоль) — позначає екран і клавіатуру, а інші подібні імена (PRN, AUX, NUL, COM1, LPT1 тощо) також зарезервовані.

У командному рядку можна ввести команду типу COPY CON file.txt, і система почне записувати введений текст до файлу — саме тому Windows не дозволяє використовувати слово "Con" як ім'я звичайного файлу або теки. Навіть у сучасних версіях ОС це обмеження залишається чинним і забезпечує сумісність з базовими механізмами системи.

Поширене припущення, що слово "Con" — це нібито прізвисько, яким дражнили Гейтса в школі, не має жодного підтвердження. У сленгу англійською "con artist" означає шахрая, тож деякі користувачі припустили, що це могло бути образою, яка згодом перетворилася на мовну заборону в Windows. Утім, немає жодних доказів, які підтверджували б цю версію — це типовий інтернет-фейк, що виник на тлі цікавості до технічних обмежень.

Попри системні обмеження, існують технічні способи створити теку з назвою "Con" — наприклад, через командний рядок із використанням спеціального синтаксису або у файлових системах, що не базуються на NTFS. Проте взаємодія з такою текою може бути нестабільною і непридатною для звичайного використання. Тому частіше за все простіше обрати варіант на кшталт "C0n" чи "Con_".

Попри свою абсурдність, легенда про заборону на слово "Con" — гарний приклад того, як технічні особливості можуть перетворитися на частину цифрової культури. Насправді ж ця історія — лише нагадування про спадщину старих систем DOS і тонкощі роботи з файлами та пристроями в Windows.

Нагадаємо, фахівці Microsoft зафіксували різке зростання активності небезпечного інфостілера Lumma Stealer, який активно поширюється серед користувачів Windows. Завдяки складній мережі розповсюдження й багаторівневим методам зараження ця шкідлива програма стає дедалі важчою для виявлення та нейтралізації.

Також ми писали, що, попри сучасний дизайн Windows 11, багато користувачів ностальгують за зовнішнім виглядом Windows 10. Повністю відтворити інтерфейс попередньої версії не вдасться, однак існують способи налаштувати систему так, щоб вона виглядала максимально наближено до знайомого стилю.