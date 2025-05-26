Почему нельзя создать папку с названием "Con" в Windows — истинная причина

Ноутбук с Windows 11. Фото: Unsplash

Современные пользователи Windows хотя бы раз пытались создать папку с названием "Con" ("ботаник" или "очкарик") и сталкивались с тем, что система выдает ошибку. Это породило ряд мифов, самый известный из которых утверждает, что якобы Билл Гейтс в детстве подвергался издевательствам и был оскорблен этим словом, поэтому впоследствии запретил его использование.

О том, имеет ли эта история реальную основу, пишет GSMinfo.

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Действительно ли запрет на создание папки с названием "Con" связан с Биллом Гейтсом

Запрет на создание папки с названием "Con" вовсе не связан с личностью Билла Гейтса. Причина — в наследии операционных систем DOS и Windows, которые используют зарезервированные имена для работы с устройствами ввода-вывода. В частности, "Con" — сокращение от "console" (консоль) — обозначает экран и клавиатуру, а другие подобные имена (PRN, AUX, NUL, COM1, LPT1 и т.д.) также зарезервированы.

В командной строке можно ввести команду типа COPY CON file.txt, и система начнет записывать введенный текст в файл — именно поэтому Windows не позволяет использовать слово "Con" в качестве имени обычного файла или папки. Даже в современных версиях ОС это ограничение остается в силе и обеспечивает совместимость с базовыми механизмами системы.

Распространенное предположение, что слово "Con" — это якобы прозвище, которым дразнили Гейтса в школе, не имеет никакого подтверждения. В сленге на английском "con artist" означает мошенника, поэтому некоторые пользователи предположили, что это могло быть оскорблением, которое впоследствии превратилось в языковой запрет в Windows. Впрочем, нет никаких доказательств, подтверждающих эту версию — это типичный интернет-фейк, возникший на фоне любопытства к техническим ограничениям.

Несмотря на системные ограничения, существуют технические способы создать папку с названием "Con" — например, через командную строку с использованием специального синтаксиса или в файловых системах, не основанных на NTFS. Однако взаимодействие с такой папкой может быть нестабильным и непригодным для обычного использования. Поэтому чаще всего проще выбрать вариант вроде "C0n" или "Con_".

Несмотря на свою абсурдность, легенда о запрете на слово "Con" — хороший пример того, как технические особенности могут превратиться в часть цифровой культуры. На самом же деле эта история — лишь напоминание о наследии старых систем DOS и тонкостях работы с файлами и устройствами в Windows.

Напомним, специалисты Microsoft зафиксировали резкий рост активности опасного инфостилера Lumma Stealer, который активно распространяется среди пользователей Windows. Благодаря сложной сети распространения и многоуровневым методам заражения эта вредоносная программа становится все более трудной для обнаружения и нейтрализации.

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