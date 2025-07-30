Молодь більше не каже "алло" під час дзвінків — як змінюється телефонний етикет

Дівчина розмовляє телефоном. Фото: Freepik

Покоління Z нерідко бере слухавку мовчки — вони очікують, що першим заговорить той, хто телефонує. Старші дивуються й обурюються, але, можливо, ми справді спостерігаємо народження нового телефонного етикету.

Про це пише Business Insider.

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Частина молодих людей воліє, аби ініціативу вітання брав на себе абонент, який дзвонить. На це звернула увагу рекрутерка у вірусному дописі: під час запланованих дзвінків кандидати з Покоління Z нерідко чекають її першої репліки замість традиційного "алло". У відповідях багато хто підтримав думку, що саме ініціатор дзвінка має починати розмову.

i’m a recruiter so i do a TON of phone interviews and something i’ve noticed about gen z specifically is that a lot of them answer the phone and don’t say anything. like i can hear their breathing and the background noise, but they wait for you to say hello first. — lex (@jorilextera) July 10, 2025

Пояснень — щонайменше два. По‑перше, нав'язливі спам‑дзвінки: автоматичні системи часто "вмикаються" після того, як почують "алло". Мовчазний старт допомагає зрозуміти, чи на лінії реальна людина.

По‑друге, зростає занепокоєння щодо зловмисників, які нібито можуть використати запис вашого "алло" для клонування голосу. Маріюс Брієдіс, технічний директор NordVPN, зазначає, що підтверджених випадків небагато, але ризик існує. Якщо вже відповідати, нейтральна фраза без емоцій — на кшталт "Хто це?" — може бути менш придатною для голосових підробок, ніж типове "алло".

Є й культурний вимір. Для багатьох представників Покоління Z телефон — це завжди персональний мобільний, а не домашній апарат без визначника номера, як колись. Звідси — інші очікування: якщо ти телефонуєш, ти й починай розмову. Старшим це може здаватися грубим чи збивати з пантелику, адже звичка вітатися при відповіді десятиліттями вважалася нормою.

Нагадаємо, так звані "німі" дзвінки вже стали повсякденною реальністю для багатьох користувачів: телефон може дзвонити кілька разів на день, але на іншому кінці — тиша. Насправді це не випадковість, а технологічний прийом для виявлення активних номерів і живих абонентів.

Також ми писали, що телефонні аферисти щодня вдосконалюють свої методи, створюючи нові сценарії обману. Один із базових, але дієвих способів самозахисту — не відповідати на дзвінки з підозрілих кодів чи невідомих номерів, особливо якщо вони мають нетиповий формат.