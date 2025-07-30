Молодежь больше не говорит "алло" во время звонков — как меняется телефонный этикет

Девушка разговаривает по телефону. Фото: Freepik

Поколение Z нередко берет трубку молча — они ожидают, что первым заговорит тот, кто звонит. Старшие удивляются и возмущаются, но, возможно, мы действительно наблюдаем рождение нового телефонного этикета.

Об этом пишет Business Insider.

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Часть молодых людей предпочитает, чтобы инициативу приветствия брал на себя звонящий абонент. На это обратила внимание рекрутерка в вирусном посте: во время запланированных звонков кандидаты из Поколения Z нередко ждут ее первой реплики вместо традиционного "алло". В ответах многие поддержали мнение, что именно инициатор звонка должен начинать разговор.

Я рекрутер, поэтому я провожу ТОН телефонных интервью, и кое-что я заметил конкретно о Gen Z - это то, что многие из них отвечают на телефон и ничего не говорят. как будто я слышу их дыхание и фоновый шум, но они ждут, пока вы сначала поздороваетесь. - lex (@jorilextera) 10 июля 2025 г.

Объяснений — как минимум два. Во-первых, навязчивые спам-звонки: автоматические системы часто "включаются" после того, как услышат "алло". Молчаливый старт помогает понять, на линии ли реальный человек.

Во-вторых, растет беспокойство относительно злоумышленников, которые якобы могут использовать запись вашего "алло" для клонирования голоса. Мариюс Бриедис, технический директор NordVPN, отмечает, что подтвержденных случаев немного, но риск существует. Если уж отвечать, нейтральная фраза без эмоций — вроде "Кто это?" — может быть менее подходящей для голосовых подделок, чем типичное "алло".

Есть и культурное измерение. Для многих представителей Поколения Z телефон — это всегда персональный мобильный, а не домашний аппарат без определителя номера, как когда-то. Отсюда — другие ожидания: если ты звонишь, ты и начинай разговор. Старшим это может казаться грубым или сбивать с толку, ведь привычка здороваться при ответе десятилетиями считалась нормой.

Напомним, так называемые "немые" звонки уже стали повседневной реальностью для многих пользователей: телефон может звонить несколько раз в день, но на другом конце — тишина. На самом деле это не случайность, а технологический прием для выявления активных номеров и живых абонентов.

Также мы писали, что телефонные аферисты ежедневно совершенствуют свои методы, создавая новые сценарии обмана. Один из базовых, но действенных способов самозащиты — не отвечать на звонки с подозрительных кодов или неизвестных номеров, особенно если они имеют нетипичный формат.