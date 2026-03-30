Головна Технології Чому експерти радять вимикати Always On Display на смартфонах

Чому експерти радять вимикати Always On Display на смартфонах

Дата публікації: 30 березня 2026 14:24
Функція Always On Display на смартфоні. Фото: кадр з відео/YouTube

Функція Always On Display, яка постійно тримає частину екрана активною, вважається зручною для швидкого перегляду часу та сповіщень, але водночас вона може помітно скорочувати автономність смартфона. За постійно ввімкненого AOD втрата заряду протягом дня може сягати приблизно 10-15%, а сама функція часто дублює те, що й без того доступно на екрані блокування або смартгодиннику.

Про це пише MakeUseOf.

Чому Always On Display вважають зайвим для більшості користувачів

AOD використовується вже понад десять років і подається як спосіб постійно бачити годинник, окремі іконки сповіщень або іншу базову інформацію без повного пробудження телефона. Але критики цієї функції вважають, що вона радше створює зайвий фоновий подразник і привчає користувача ще частіше дивитися на екран.

Основний аргумент проти AOD пов'язаний із тим, що для більшості сценаріїв ця функція не є справді необхідною. Щоб побачити час або сповіщення, достатньо торкнутися екрана, розбудити телефон підняттям або просто подивитися на смартгодинник, якщо він є. Через це постійно активний дисплей сприймається як дублювання вже наявних способів доступу до тієї самої інформації.

Найпомітніший недолік Always On Display — додаткове споживання енергії. Навіть на смартфонах з AMOLED-екранами, де енергію витрачають лише активні пікселі, використання AOD все одно може коштувати приблизно 10-15% заряду на день. На практиці це означає, що телефон, який зазвичай доживає до вечора з 30% батареї, з AOD може залишатися вже з 15-20%.

Сучасні енергоефективні LTPO-дисплеї частково пом'якшують цю проблему, оскільки можуть знижувати частоту оновлення до 1 Гц. Але навіть у такому випадку AOD не перестає бути додатковим навантаженням на акумулятор.

Always On Display у більшості випадків не дає достатньої практичної користі, щоб виправдати втрату заряду і постійне фонове відволікання. Особливо це стосується смартфонів, де AOD показує навіть затемнені шпалери, що ще більше збільшує енергоспоживання через підсвічування великої кількості пікселів.

Тому функцію варто розглядати не як обов'язкову ознаку "просунутого" смартфона, а як опцію, яку без особливих втрат можна вимкнути.

Раніше Новини.LIVE писали, що Android-смартфон може заряджатися некоректно з двох найпоширеніших причин. У більшості випадків ідеться про забруднений USB-порт або зношений кабель, хоча в окремих моделях процес заряджання також може блокувати вбудована система захисту від вологи.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфон розряджається швидше не стільки через природний знос батареї, скільки через щоденні звички самого користувача. У багатьох випадках саме сценарій повсякденного використання створює додаткове навантаження на акумулятор і прискорює втрату заряду.

функції смартфона заряджання смартфона автономність смартфона
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Володимир Мололкін
