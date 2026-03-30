Почему эксперты советуют выключать Always On Display на смартфонах

Почему эксперты советуют выключать Always On Display на смартфонах

Дата публикации 30 марта 2026 14:24
Функция Always On Display на смартфоне. Фото: кадр из видео/YouTube

Функция Always On Display, которая постоянно держит часть экрана активной, считается удобной для быстрого просмотра времени и уведомлений, но в то же время она может заметно сокращать автономность смартфона. При постоянно включенном AOD потеря заряда в течение дня может достигать примерно 10-15%, а сама функция часто дублирует то, что и без того доступно на экране блокировки или смарт-часах.

Об этом пишет MakeUseOf.

Почему Always On Display считают лишним для большинства пользователей

AOD используется уже более десяти лет и подается как способ постоянно видеть часы, отдельные иконки уведомлений или другую базовую информацию без полного пробуждения телефона. Но критики этой функции считают, что она скорее создает лишний фоновый раздражитель и приучает пользователя еще чаще смотреть на экран.

Основной аргумент против AOD связан с тем, что для большинства сценариев эта функция не является действительно необходимой. Чтобы увидеть время или уведомления, достаточно коснуться экрана, разбудить телефон поднятием или просто посмотреть на смарт-часы, если они есть. Из-за этого постоянно активный дисплей воспринимается как дублирование уже имеющихся способов доступа к той же информации.

Самый заметный недостаток Always On Display — дополнительное потребление энергии. Даже на смартфонах с AMOLED-экранами, где энергию расходуют только активные пиксели, использование AOD все равно может стоить примерно 10-15% заряда в день. На практике это означает, что телефон, который обычно доживает до вечера с 30% батареи, с AOD может оставаться уже с 15-20%.

Современные энергоэффективные LTPO-дисплеи частично смягчают эту проблему, поскольку могут снижать частоту обновления до 1 Гц. Но даже в таком случае AOD не перестает быть дополнительной нагрузкой на аккумулятор.

Always On Display в большинстве случаев не дает достаточной практической пользы, чтобы оправдать потерю заряда и постоянное фоновое отвлечение. Особенно это касается смартфонов, где AOD показывает даже затемненные обои, что еще больше увеличивает энергопотребление из-за подсветки большого количества пикселей.

Поэтому функцию стоит рассматривать не как обязательный признак "продвинутого" смартфона, а как опцию, которую без особых потерь можно отключить.

Ранее Новини.LIVE писали, что Android-смартфон может заряжаться некорректно по двум самым распространенным причинам. В большинстве случаев речь идет о загрязненном USB-порте или изношенном кабеле, хотя в отдельных моделях процесс зарядки также может блокировать встроенная система защиты от влаги.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфон разряжается быстрее не столько из-за естественного износа батареи, сколько из-за ежедневных привычек самого пользователя. Во многих случаях именно сценарий повседневного использования создает дополнительную нагрузку на аккумулятор и ускоряет потерю заряда.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
