Apple змінює керівництво: чим запам'ятався Тім Кук після 15 років управління

Генеральний директор Apple Тім Кук. Фото: Reuters

Apple оголосила про зміну керівництва: у найближчі місяці Тім Кук залишить посаду генерального директора, а з 1 вересня 2026 року компанію очолить Джон Тернус. Сам Кук при цьому не покине Apple — він стане виконавчим головою ради директорів і зосередиться на взаємодії з урядами різних країн.

Про те, чим запам'ятався Тім Кук на своїй посаді та чого чекати від нового керівника

Чим запам'ятався Тім Кук на посаді генерального директора Apple

Тім Кук очолив Apple у 2011 році після Стіва Джобса, хоча до цього вже давно був однією з ключових фігур у компанії. Він приєднався до Apple ще у 1998 році як старший віцепрезидент із глобальних операцій і відіграв важливу роль у виході компанії з кризового періоду наприкінці 1990-х.

Тім Кук (зліва) та Стів Джобс (справа) під час спільного виступу. Фото: кадр з відео/YouTube

Саме Кук допоміг вибудувати ту операційну модель Apple, яка згодом стала однією з найефективніших у технологічній індустрії. Його навіть називали людиною, яка мислила як візіонер у сфері закупівель, логістики та ланцюгів постачання.

За час керівництва Тіма Кука ринкова капіталізація Apple зросла з 350 млрд до 4 трлн доларів. Формально саме цей результат компанія називає одним із головних підсумків його правління.

Читайте також:

Водночас самого Кука часто критикували за надто обережний підхід. Йому закидали, що Apple за ці роки не створила продукту, який за масштабом впливу можна було б порівняти з iPhone. Apple Watch, AirPods і навіть Vision Pro називали цікавими розробками, але не проривами, які змінюють ринок.

Окремо компанії дорікали за запізнілий вихід у гонку штучного інтелекту. Через це Apple тепер змушена значною мірою покладатися не лише на власні рішення, а й на партнерів або навіть конкурентів.

Попри критику за нестачу сміливих рішень, період Кука часто описують як етап перетворення Apple з компанії-новатора на максимально стабільного технологічного гіганта. За ці роки Apple не втратила позиції, не допустила великих стратегічних провалів і зберегла статус одного з найвпливовіших брендів світу.

Саме тому головною заслугою Кука вважають не стільки радикальні зміни, скільки вміння не зруйнувати створене до нього й методично нарощувати прибутковість, ринкову вагу та глобальну стійкість бізнесу.

Про майбутню зміну керівництва говорили ще торік. Серед можливих наступників Кука називали щонайменше кількох топменеджерів Apple, зокрема Джеффа Вільямса, Едді К'ю, Грега Джозвіака та Крейга Федерігі. Але в підсумку вибір зупинили саме на Джоні Тернусі.

Віце-президент з розробки апаратного забезпечення Mac та iPad Джон Тернус. Фото: Reuters

Однією з причин називали його вік і перспективу довгого керівництва. Тернус молодший за Кука на 15 років, а Apple, схоже, шукала людину, яка зможе очолювати компанію тривалий час, а не лише м'яко супроводити короткий перехідний етап.

Чого можна чекати від майбутнього керівника Apple

Джон Тернус працює в Apple з 2001 року, тобто провів у компанії половину життя. За освітою він інженер-механік, а до Apple працював у компанії, що займалася обладнанням для віртуальної реальності.

Усередині Apple Тернус встиг попрацювати над моніторами, першим iPad, розширенням продуктової лінійки та переходом техніки компанії на власні процесори. Останніми роками його вважали одним із найвпливовіших керівників, який фактично став сполучною ланкою між командами розробки та вищим менеджментом.

Сам Тім Кук описує Тернуса як людину з мисленням інженера, душею новатора і здатністю керувати з гідністю та честю. Усередині компанії його теж цінують дуже високо.

Втім, у його біографії є й зворотний бік. Тернус причетний до створення тих самих продуктів, які вважають якісними, але недостатньо революційними: Apple Watch, AirPods і Vision Pro. Саме тому поки немає однозначної відповіді, чи зможе він стати тим керівником, який не лише добре реалізує готові ідеї, а й запустить по-справжньому нову хвилю інновацій в Apple.

