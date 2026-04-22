Apple меняет руководство: чем запомнился Тим Кук после 15 лет управления

Генеральный директор Apple Тим Кук. Фото: Reuters

Apple объявила о смене руководства: в ближайшие месяцы Тим Кук покинет пост генерального директора, а с 1 сентября 2026 года компанию возглавит Джон Тернус. Сам Кук при этом не покинет Apple — он станет исполнительным председателем совета директоров и сосредоточится на взаимодействии с правительствами разных стран.

О том, чем запомнился Тим Кук на своей должности и чего ждать от нового руководителя.

Чем запомнился Тим Кук на посту генерального директора Apple

Тим Кук возглавил Apple в 2011 году после Стива Джобса, хотя до этого уже давно был одной из ключевых фигур в компании. Он присоединился к Apple еще в 1998 году как старший вице-президент по глобальным операциям и сыграл важную роль в выходе компании из кризисного периода в конце 1990-х.

Тим Кук (слева) и Стив Джобс (справа) во время совместного выступления. Фото: кадр из видео/YouTube

Именно Кук помог выстроить ту операционную модель Apple, которая впоследствии стала одной из самых эффективных в технологической индустрии. Его даже называли человеком, который мыслил как визионер в сфере закупок, логистики и цепочек поставок.

За время руководства Тима Кука рыночная капитализация Apple выросла с 350 млрд до 4 трлн долларов. Формально именно этот результат компания называет одним из главных итогов его правления.

В то же время самого Кука часто критиковали за слишком осторожный подход. Его упрекали, что Apple за эти годы не создала продукта, который по масштабу влияния можно было бы сравнить с iPhone. Apple Watch, AirPods и даже Vision Pro называли интересными разработками, но не прорывами, которые меняют рынок.

Отдельно компанию упрекали за запоздалый выход в гонку искусственного интеллекта. Поэтому Apple теперь вынуждена в значительной степени полагаться не только на собственные решения, но и на партнеров или даже конкурентов.

Несмотря на критику за недостаток смелых решений, период Кука часто описывают как этап превращения Apple из компании-новатора в максимально стабильного технологического гиганта. За эти годы Apple не потеряла позиции, не допустила крупных стратегических провалов и сохранила статус одного из самых влиятельных брендов мира.

Именно поэтому главной заслугой Кука считают не столько радикальные изменения, сколько умение не разрушить созданное до него и методично наращивать прибыльность, рыночный вес и глобальную устойчивость бизнеса.

О предстоящей смене руководства говорили еще в прошлом году. Среди возможных преемников Кука называли как минимум нескольких топ-менеджеров Apple, в частности Джеффа Уильямса, Эдди Кью, Грега Джозвиака и Крейга Федериги. Но в итоге выбор остановили именно на Джоне Тернусе.

Вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Mac и iPad Джон Тернус. Фото: Reuters

Одной из причин называли его возраст и перспективу долгого руководства. Тернус моложе Кука на 15 лет, а Apple, похоже, искала человека, который сможет возглавлять компанию длительное время, а не только мягко сопровождать короткий переходный этап.

Чего можно ждать от будущего руководителя Apple

Джон Тернус работает в Apple с 2001 года, то есть провел в компании половину жизни. По образованию он инженер-механик, а до Apple работал в компании, занимавшейся оборудованием для виртуальной реальности.

Внутри Apple Тернус успел поработать над мониторами, первым iPad, расширением продуктовой линейки и переходом техники компании на собственные процессоры. В последние годы его считали одним из самых влиятельных руководителей, который фактически стал связующим звеном между командами разработки и высшим менеджментом.

Сам Тим Кук описывает Тернуса как человека с мышлением инженера, душой новатора и способностью управлять с достоинством и честью. Внутри компании его тоже ценят очень высоко.

Впрочем, у его биографии есть и обратная сторона. Тернус причастен к созданию тех самых продуктов, которые считают качественными, но недостаточно революционными: Apple Watch, AirPods и Vision Pro. Именно поэтому пока нет однозначного ответа, сможет ли он стать тем руководителем, который не только хорошо реализует готовые идеи, но и запустит по-настоящему новую волну инноваций в Apple.

Ранее Новини.LIVE писали, что старые iPhone могут привлекать покупателей знакомым дизайном, более низкой ценой или самим ощущением "классической" Apple. В то же время в 2026 году часть таких моделей уже приблизилась к черте, за которой использование их в качестве основного смартфона способно приносить больше неудобств и ограничений, чем реальной выгоды.

Также Новини.LIVE рассказывали, что вокруг iPhone за годы сформировалось немало распространенных представлений, которые пользователи часто воспринимают как неоспоримые факты. Часть таких убеждений кажется безобидной, но на практике может лишь запутывать, мешать правильно настраивать устройство и не дает в полной мере понять его реальные возможности.