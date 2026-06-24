Чи варто вимикати Wi-Fi-роутер на ніч

Інтернет-кабель та Wi-Fi-роутер в руках. Фото: кадри з відео/YouTube. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Звичка вимикати Wi-Fi-роутер на ніч здається способом заощадити електроенергію та продовжити життя пристрою. Однак фахівці з електроніки та телекомунікацій радять переглянути такий підхід.

Про те, чи варто відключати домашній Wi-Fi-роутер на ніч, пише редакція Новини.LIVE.

Чи варто вимикати Wi-Fi-роутер вночі

Спеціалісти вважають, що регулярне відключення Wi-Fi-роутера на ніч не дає помітної користі для економії електроенергії. Сучасні маршрутизатори розраховані на цілодобову роботу та мають низьке енергоспоживання.

Навіть якщо роутер працює безперервно, він витрачає порівняно невелику кількість електроенергії, тому вплив на комунальні рахунки залишається мінімальним.

Експерти також спростовують поширені побоювання щодо перегрівання роутерів. За звичайних умов експлуатації пристрій не повинен мати проблем із температурою.

Ризик перегрівання може виникнути лише у разі поганої вентиляції, розміщення роутера в закритому просторі або під прямими сонячними променями.

Окремо фахівці зазначають, що рівень електромагнітного випромінювання побутових маршрутизаторів залишається низьким.

За цим показником роутери поступаються багатьом іншим домашнім приладам, якими люди користуються щодня.

Тому, за словами експертів, такий рівень випромінювання не становить небезпеки для здоров'я людини.

Чому часте вимкнення може нашкодити

Постійне відключення і повторне ввімкнення роутера може створювати додаткове навантаження на електронні компоненти та блок живлення. У довгостроковій перспективі це здатне прискорити зношування пристрою.

Відключати роутер має сенс лише в окремих випадках. Наприклад, це можна зробити, якщо є ознаки перегрівання або якщо власники надовго залишають дім.

В інших ситуаціях маршрутизатор можна без побоювань залишати ввімкненим цілодобово.

Раніше Новини.LIVE писали, що не всі Wi-Fi-роутери мають однакові можливості, тому перед купівлею варто звертати увагу не лише на ціну та заявлену швидкість. Правильний вибір маршрутизатора може суттєво вплинути на стабільність домашньої мережі, якість покриття та роботу кількох пристроїв одночасно.

Також Новини.LIVE розповідали, що іноді проблема з домашнім інтернетом ховається не в тарифі, провайдері чи самому роутері. Достатньо змінити положення антен, і сигнал може стати стабільнішим у тих місцях, де раніше Wi-Fi працював гірше.