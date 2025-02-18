Преміальні смартфони у 2025 році — чому люди все частіше обирають дорогі пристрої

Смартфони на столі. Фото: Unsplash

Аналітична компанія Counterpoint Research оприлюднила звіт, згідно з яким у 2024 році близько 25% смартфонів, проданих по всьому світу, мали середню ціну на рівні 600 доларів і більше. Виявилося, що серед користувачів зростає тенденція обирати дорогі смартфони.

Про це пише Neowin.

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Як збільшилася частка преміумсмартфонів на ринку з 2020 року

З 2020 року, коли частка преміальних смартфонів на ринку становила 15%, зростання відбулося до 25% у 2024 році.

Частка преміальних смартфонів від провідних виробників у 2020 та 2024 роках. Фото: Counterpoint Research

Apple залишилася лідером сегмента преміумпристроїв у 2024 році, захопивши більш як 67% ринку. За нею йдуть Samsung, Huawei, Xiaomi та Google, які знизили частку Apple з 72% порівняно з минулим роком.

Що стосується сегмента Ultra-Premium (середня ціна пристрою понад 1 000 доларів), його частка на ринку вперше зросла більш ніж на 40%, оскільки більше людей бажають придбати топові варіанти смартфонів.

У 2024 році Apple знову утримала першість, оскільки середня ціна iPhone вперше перевищила 900 доларів. Звіт зазначає, що виробники пристроїв почали орієнтуватися на дохід, а не обсяг продажів, і зростання преміумсегмента на 8% за рік навіть перевищило загальний річний приріст на рівні 5% на ринку смартфонів.

Попри те, що США не мають найшвидшого Інтернету у світі, ця країна має найбільшу частку преміумсмартфонів. У звіті зазначається, що США стали найбільшим постачальником преміальних продуктів у 2024 році з часткою 25%, водночас Китай посів друге місце з 24%.

В Індії з 2020 року зафіксовано п'ятикратне зростання преміумсегмента. В країні не всі мають можливість придбати такий пристрій одразу, тому користуються зручними програмами фінансування та Trade-In.

"Тренд преміумізації, ймовірно, буде продовжуватися, хоча й з дещо повільнішим темпом, оскільки нові регіони продовжують підійматися в цінових категоріях. Очікується, що преміумсегмент зросте в Китаї завдяки програмам субсидування смартфонів", — йдеться у звіті.

Що стало причиною зростання популярності дорогих смартфонів

Користувачі обирають преміумсмартфони з кількох причин, попри їх високі ціни. Більшість шукає пристрій, який забезпечить найкращий досвід з потужними процесорами, кращими камерами, екранами та можливостями генеративного ШІ.

Виробники також намагаються виправдати підвищення цін, пропонуючи багаторічну підтримку програмного та апаратного забезпечення. Наприклад, Samsung і Google вже пропонують оновлення протягом семи років, водночас iPhone оновлює свої пристрої протягом п'яти років.

Щодо Apple, генеральний директор компанії Тім Кук зазначив під час звіту про доходи за перший квартал 2025 року, що моделі iPhone 16 продавалися краще в тих регіонах, де було впроваджено Apple Intelligence.

Нагадаємо, вже минули ті часи, коли володіння останнім iPhone було статусним явищем, змушуючи людей збирати гроші та навіть брати кредити, аби мати новітню модель. Зараз користувачі все більше замислюються над тим, чи варто переплачувати за флагманські моделі смартфонів.

Також ми писали, що виробники сучасних смартфонів постійно впроваджують нові функції та змінюють дизайн. Зазвичай про це ніхто не просить, і деякі тренди у пристроях здаються зайвими, а іноді навіть шкідливими.