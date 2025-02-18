Премиальные смартфоны в 2025 году — почему люди все чаще выбирают дорогие устройства

Смартфоны на столе. Фото: Unsplash

Аналитическая компания Counterpoint Research обнародовала отчет, согласно которому в 2024 году около 25% смартфонов, проданных по всему миру, имели среднюю цену на уровне 600 долларов и более. Оказалось, что среди пользователей растет тенденция выбирать дорогие смартфоны.

Об этом пишет Neowin.

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Как увеличилась доля премиум-смартфонов на рынке с 2020 года

С 2020 года, когда доля премиальных смартфонов на рынке составляла 15%, рост произошел до 25% в 2024 году.

Доля премиальных смартфонов от ведущих производителей в 2020 и 2024 годах. Фото: Counterpoint Research

Apple осталась лидером сегмента премиум-устройств в 2024 году, захватив более 67% рынка. За ней следуют Samsung, Huawei, Xiaomi и Google, которые снизили долю Apple с 72% по сравнению с прошлым годом.

Что касается сегмента "Ultra-Premium" (средняя цена устройства более 1 000 долларов), его доля на рынке впервые выросла более чем на 40%, поскольку больше людей желают приобрести топовые варианты смартфонов.

В 2024 году Apple снова удержала первенство, поскольку средняя цена iPhone впервые превысила 900 долларов. Отчет отмечает, что производители устройств начали ориентироваться на доход, а не объем продаж, и рост премиум-сегмента на 8% за год даже превысил общий годовой прирост на уровне 5% на рынке смартфонов.

Несмотря на то, что США не имеют самого быстрого Интернета в мире, эта страна имеет наибольшую долю премиум-смартфонов. В отчете отмечается, что США стали крупнейшим поставщиком премиальных продуктов в 2024 году с долей 25%, в то же время Китай занял второе место с 24%.

В Индии с 2020 года зафиксирован пятикратный рост премиум-сегмента. В стране не все имеют возможность приобрести такое устройство сразу, поэтому пользуются удобными программами финансирования и Trade-In.

"Тренд премиумизации, вероятно, будет продолжаться, хотя и с несколько более медленным темпом, поскольку новые регионы продолжают подниматься в ценовых категориях. Ожидается, что премиум-сегмент вырастет в Китае благодаря программам субсидирования смартфонов", — говорится в отчете.

Что стало причиной роста популярности дорогих смартфонов

Пользователи выбирают премиум-смартфоны по нескольким причинам, несмотря на их высокие цены. Большинство ищет устройство, которое обеспечит лучший опыт с мощными процессорами, лучшими камерами, экранами и возможностями генеративного ИИ.

Производители также пытаются оправдать повышение цен, предлагая многолетнюю поддержку программного и аппаратного обеспечения. Например, Samsung и Google уже предлагают обновления в течение семи лет, в то время как iPhone обновляет свои устройства в течение пяти лет.

Что касается Apple, генеральный директор компании Тим Кук отметил во время отчета о доходах за первый квартал 2025 года, что модели iPhone 16 продавались лучше в тех регионах, где было внедрено Apple Intelligence.

Напомним, уже прошли те времена, когда владение последним iPhone было статусным явлением, заставляя людей собирать деньги и даже брать кредиты, чтобы иметь новейшую модель. Сейчас пользователи все больше задумываются над тем, стоит ли переплачивать за флагманские модели смартфонов.

Также мы писали, что производители современных смартфонов постоянно внедряют новые функции и меняют дизайн. Обычно об этом никто не просит, и некоторые тренды в устройствах кажутся лишними, а иногда даже вредными.