Алло, Rozetka та MOYO — як отримати знижку за відео з розпакування техніки

Чоловік записує на відео огляд планшета. Фото: Pexels

В еру соціальних мереж та онлайн-комунікацій покупцям стає дедалі цікавіше ділитися враженнями про нову техніку: смартфони, ноутбуки чи будь-які інші гаджети. Компанії відгукуються на цю тенденцію, пропонуючи цілком реальну нагоду отримати приємні бонуси за власний відеоогляд або відеорозпакування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які великі магазини пропонують бонусну програму за відео з розпакуванням техніки.

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Алло

Мережа "Алло" заохочує покупців ділитися досвідом у форматі відеорозпакування чи огляду, обіцяючи "Алло Гроші" на бонусний рахунок.

Винагорода може сягати 300 гривень, якщо відео відповідає вимогам магазину:

ролик має демонструвати придбаний товар, пакет або будь-яку іншу корпоративну атрибутику "Алло";

тривалість відео — від 3 до 15 хвилин;

огляд або розпакування публікується на власному YouTube-каналі, а посилання додатково розміщується під виглядом відгуку на сайті "Алло";

остаточне рішення щодо нарахування бонусів ухвалює сама компанія, котра модерує контент за власними правилами.

Таким чином, достатньо записати й опублікувати розповідь про перші враження, щоб не лише допомогти іншим покупцям зробити правильний вибір, а й отримати додатковий бонус.

Rozetka

Інтернет-магазин Rozetka організував акцію з хештегом #моєрозпакування, де за відзнятий процес відкриття упаковки товару користувачеві нараховуються бонусні гривні на рахунок. Щоб узяти участь:

необхідно придбати товар із позначкою "Розпакування" на сайті Rozetka;

зняти відео тривалістю до 10 хвилин, на якому чітко видно цілісність упаковки та комплектацію;

завантажити ролик на власний YouTube-канал;

у відгуку до відповідного товару додати посилання на відео і тег #моєрозпакування.

Нарахування бонусів відбувається лише після модерації та за умови дотримання вимог до якості та змісту. Rozetka застерігає, що у разі повернення товару участь в акції стає неможливою, а якщо автор видаляє свій ролик або порушує умови, він може потрапити до чорного списку.

Попри те, що правила доволі конкретні, клієнти, які уважно виконують усі пункти, отримують шанс компенсувати частину витрат або накопичити кошти на майбутні придбання.

MOYO

MOYO пропонує не лише фіксований бонус, а й можливість здобути підвищену винагороду за найкращий ролик. У межах акції #відеорозпакуванняMOYO користувачі можуть отримати:

300 гривень за відео, що відповідає всім вимогам;

1500 гривень, якщо саме цей огляд буде визнано найкращим за підсумками періоду в чотири тижні.

Основна процедура схожа з іншими магазинами:

потрібно купити товар вартістю від 500 грн;

зняти ролик до 5 хвилин;

продемонструвати сервіс і розповісти про досвід експлуатації чи хоча б про вміст посилки й пакування.

Важливо додати тег #відеорозпакуванняMOYO в тексті відгуку на сайті, вставити посилання на YouTube у спеціальне поле та надати клікабельне посилання на товар в описі відео. Після проходження модерації бонусні бали нараховуються на рахунок лояльності протягом трьох тижнів.

Як і в попередніх магазинах, перешкодою для виплат може бути невідповідність огляду вимогам: неякісне зображення, відсутність озвучення, порушення строків або правила про те, що в одному відео може фігурувати тільки один товар. Також слід зважати на те, що участь в акції після повернення покупки неможлива, а повторне нарахування за той самий товар не передбачене.

Нагадаємо, творці контенту тепер можуть заробляти на Facebook. Компанія Meta оголосила, що автори, які беруть участь у програмі "Монетизація контенту", можуть отримувати гроші за перегляд їхніх "сторіс".

Також ми писали, що YouTube тестує новий метод підвищення точності оцінок відео із позначкою "Обмежено або без реклами". Компанія має на меті покращити рішення щодо монетизації контенту.