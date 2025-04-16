Алло, Rozetka и MOYO — как получить скидку за видео по распаковке техники

Мужчина записывает на видео обзор планшета. Фото: Pexels

В эру социальных сетей и онлайн-коммуникаций покупателям становится все интереснее делиться впечатлениями о новой технике: смартфонах, ноутбуках или любых других гаджетах. Компании откликаются на эту тенденцию, предлагая вполне реальную возможность получить приятные бонусы за собственный видеообзор или видеораспаковку.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие крупные магазины предлагают бонусную программу за видео с распаковкой техники.

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Алло

Сеть "Алло" поощряет покупателей делиться опытом в формате видеораспаковки или обзора, обещая "Алло Гроші" на бонусный счет.

Вознаграждение может достигать 300 гривен, если видео соответствует требованиям магазина:

ролик должен демонстрировать приобретенный товар, пакет или любую другую корпоративную атрибутику "Алло";

продолжительность видео — от 3 до 15 минут;

обзор или распаковка публикуется на собственном YouTube-канале, а ссылка дополнительно размещается под видом отзыва на сайте "Алло";

окончательное решение о начислении бонусов принимает сама компания, которая модерирует контент по собственным правилам.

Таким образом, достаточно записать и опубликовать рассказ о первых впечатлениях, чтобы не только помочь другим покупателям сделать правильный выбор, но и получить дополнительный бонус.

Rozetka

Интернет-магазин "Rozetka" организовал акцию с хэштегом #моєрозпакування, где за отснятый процесс открытия упаковки товара пользователю начисляются бонусные гривны на счет. Чтобы принять участие:

необходимо приобрести товар с пометкой "Распаковка" на сайте "Rozetka";

снять видео продолжительностью до 10 минут, на котором четко видно целостность упаковки и комплектацию;

загрузить ролик на собственный YouTube-канал;

в отзыве к соответствующему товару добавить ссылку на видео и тег #мояраспаковка.

Начисление бонусов происходит только после модерации и при условии соблюдения требований к качеству и содержанию. "Rozetka" предостерегает, что в случае возврата товара участие в акции становится невозможным, а если автор удаляет свой ролик или нарушает условия, он может попасть в черный список.

Несмотря на то, что правила довольно конкретные, клиенты, которые внимательно выполняют все пункты, получают шанс компенсировать часть расходов или накопить средства на будущие приобретения.

MOYO

"MOYO" предлагает не только фиксированный бонус, но и возможность получить повышенное вознаграждение за лучший ролик. В рамках акции #відеорозпакуванняMOYO пользователи могут получить:

300 гривен за видео, соответствующее всем требованиям;

1500 гривен, если именно этот обзор будет признан лучшим по итогам периода в четыре недели.

Основная процедура схожа с другими магазинами:

нужно купить товар стоимостью от 500 грн;

снять ролик до 5 минут;

продемонстрировать сервис и рассказать об опыте эксплуатации или хотя бы о содержимом посылки и упаковке.

Важно добавить тег #видеораспаковкаMOYO в тексте отзыва на сайте, вставить ссылку на YouTube в специальное поле и предоставить кликабельную ссылку на товар в описании видео. После прохождения модерации бонусные баллы начисляются на счет лояльности в течение трех недель.

Как и в предыдущих магазинах, препятствием для выплат может быть несоответствие обзора требованиям: некачественное изображение, отсутствие озвучки, нарушение сроков или правила, что в одном видео может фигурировать только один товар. Также следует учитывать, что участие в акции после возврата покупки невозможно, а повторное начисление за один и тот же товар не предусмотрено.

Напомним, создатели контента теперь могут зарабатывать на Facebook. Компания Meta объявила, что авторы, которые участвуют в программе "Монетизация контента", могут получать деньги за просмотр их "сторис".

Также мы писали, что YouTube тестирует новый метод повышения точности оценок видео с пометкой "Ограничено или без рекламы". Цель компании — улучшить решения по монетизации контента.