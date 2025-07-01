Як отримати безплатний доступ до відеогенератора Google Veo 3 — інструкція

Безплатний доступ до Google Veo 3 — як скористатися
Ще нещодавно здавалося, що створення якісних ШІ-відео — задоволення не з дешевих, та сервіс Google Gemini Veo 3 легко обходить це правило. Завдяки безплатному пробному періоду Google Cloud кожен охочий може три місяці користуватися найкращим відеогенератором без жодних витрат.
Про це пише TechRadar.
Як відкрити безплатний доступ до Veo 3
Спочатку потрібно перейти на сайт Google Cloud і оформити пробну підписку зі стартовим кредитом у 300 доларів. Під час реєстрації потрібно вказати платіжну адресу, однак грошей не спишуть, доки ви самі не активуєте платну підписку.
Після підтвердження акаунта відкрийте розділ Vertex AI — Media Studio. Тут уже доступний генератор відео Veo 3 — повністю безплатно. Платформа дозволяє створювати 8-секундні кліпи з озвученням і без, а також об'єднувати кілька фрагментів у довше відео.
Veo 3 швидко завоював соціальні мережі: відтепер усе важче відрізнити справжній ролик від синтетичного. Попри обмеження у тривалості, Veo 3 вважають чи не найпотужнішим інструментом для генерації відео з нуля. Єдина "ціна" — електроенергія, яку споживає обробка, тож тим, хто дбає про екологію, краще користуватися сервісом за потреби, а не заради експериментів.
Google попереджає, що під час переходу за партнерськими посиланнями на сторінці компанія може отримувати комісію, але це не впливає на безплатні умови пробного періоду.
Зрештою, нічого складного: реєструєтеся, активуєте кредити й одразу починаєте монтувати штучний контент, не витрачаючи жодної копійки.
Нагадаємо, чим потужнішими стають генеративні моделі, тим важче відрізнити справжнє фото від штучно створеного. У відповідь на це Google не лише вдосконалює інструменти на кшталт Gemini, Imagen, Veo та Lyria, а й розробляє засоби для розпізнавання згенерованого контенту.
Також ми писали, що Google презентувала експериментальний застосунок Doppl, який дає змогу "приміряти" одяг на цифрову копію себе. Сервіс наразі працює лише в США та доступний на iOS і Android.
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