Як отримати безплатний доступ до відеогенератора Google Veo 3 — інструкція

Кадр з відео, згенерованого Veo 3. Фото: Google Veo 3

Ще нещодавно здавалося, що створення якісних ШІ-відео — задоволення не з дешевих, та сервіс Google Gemini Veo 3 легко обходить це правило. Завдяки безплатному пробному періоду Google Cloud кожен охочий може три місяці користуватися найкращим відеогенератором без жодних витрат.

Про це пише TechRadar.

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Як відкрити безплатний доступ до Veo 3

Спочатку потрібно перейти на сайт Google Cloud і оформити пробну підписку зі стартовим кредитом у 300 доларів. Під час реєстрації потрібно вказати платіжну адресу, однак грошей не спишуть, доки ви самі не активуєте платну підписку.

Після підтвердження акаунта відкрийте розділ Vertex AI — Media Studio. Тут уже доступний генератор відео Veo 3 — повністю безплатно. Платформа дозволяє створювати 8-секундні кліпи з озвученням і без, а також об'єднувати кілька фрагментів у довше відео.

Veo 3 швидко завоював соціальні мережі: відтепер усе важче відрізнити справжній ролик від синтетичного. Попри обмеження у тривалості, Veo 3 вважають чи не найпотужнішим інструментом для генерації відео з нуля. Єдина "ціна" — електроенергія, яку споживає обробка, тож тим, хто дбає про екологію, краще користуватися сервісом за потреби, а не заради експериментів.

Google попереджає, що під час переходу за партнерськими посиланнями на сторінці компанія може отримувати комісію, але це не впливає на безплатні умови пробного періоду.

Зрештою, нічого складного: реєструєтеся, активуєте кредити й одразу починаєте монтувати штучний контент, не витрачаючи жодної копійки.

Нагадаємо, чим потужнішими стають генеративні моделі, тим важче відрізнити справжнє фото від штучно створеного. У відповідь на це Google не лише вдосконалює інструменти на кшталт Gemini, Imagen, Veo та Lyria, а й розробляє засоби для розпізнавання згенерованого контенту.

Також ми писали, що Google презентувала експериментальний застосунок Doppl, який дає змогу "приміряти" одяг на цифрову копію себе. Сервіс наразі працює лише в США та доступний на iOS і Android.