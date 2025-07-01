Как получить бесплатный доступ к видеогенератору Google Veo 3 — инструкция

Кадр из видео, сгенерированного Veo 3. Фото: Google Veo 3

Еще недавно казалось, что создание качественных ИИ-видео — удовольствие не из дешевых, но сервис Google Gemini Veo 3 легко обходит это правило. Благодаря бесплатному пробному периоду Google Cloud каждый желающий может три месяца пользоваться лучшим видеогенератором без всяких затрат.

Об этом пишет TechRadar.

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Как открыть бесплатный доступ к Veo 3

Сначала нужно перейти на сайт Google Cloud и оформить пробную подписку со стартовым кредитом в 300 долларов. При регистрации нужно указать платежный адрес, однако денег не спишут, пока вы сами не активируете платную подписку.

После подтверждения аккаунта откройте раздел Vertex AI — Media Studio. Здесь уже доступен генератор видео Veo 3 — полностью бесплатно. Платформа позволяет создавать 8-секундные клипы с озвучкой и без, а также объединять несколько фрагментов в более длинное видео.

Veo 3 быстро завоевал социальные сети: теперь все труднее отличить настоящий ролик от синтетического. Несмотря на ограничения в продолжительности, Veo 3 считают едва ли не самым мощным инструментом для генерации видео с нуля. Единственная "цена" — электроэнергия, которую потребляет обработка, поэтому тем, кто заботится об экологии, лучше пользоваться сервисом при необходимости, а не ради экспериментов.

Google предупреждает, что при переходе по партнерским ссылкам на странице компания может получать комиссию, но это не влияет на бесплатные условия пробного периода.

В конце концов, ничего сложного: регистрируетесь, активируете кредиты и сразу начинаете монтировать искусственный контент, не тратя ни копейки.

Напомним, чем мощнее становятся генеративные модели, тем труднее отличить настоящее фото от искусственно созданного. В ответ на это Google не только совершенствует инструменты вроде Gemini, Imagen, Veo и Lyria, но и разрабатывает средства для распознавания сгенерированного контента.

Также мы писали, что Google представила экспериментальное приложение Doppl, которое позволяет "примерить" одежду на цифровую копию себя. Сервис пока работает только в США и доступен на iOS и Android.