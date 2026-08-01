Батарея смартфона швидше сідає після підключення до 5G: як зберегти заряд

5G на екрані смартфона, смартфон на зарядці. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Під час тестування 5G смартфон може почати розряджатися швидше, навіть якщо користувач не змінив звичних сценаріїв використання. Причина полягає в особливостях роботи нової мережі та додатковому навантаженні на компоненти пристрою.

Про те, чому 5G швидше розряджає смартфон та як зменшити споживання енергії, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

Чому 5G збільшує витрати заряду

За словами консультанта з цифрових технологій eQualitie та експерта з телекомунікацій Олександра Глущенка, пілотне тестування 5G в Україні відбувається за технологією NSA, або Non-Standalone.

За такого підключення смартфон одночасно підтримує зв'язок із мережею 4G для передавання службових команд і використовує 5G для обміну даними. Через паралельну роботу з двома мережами радіомодуль отримує додаткове навантаження та витрачає більше енергії.

Найпомітнішою різниця стає на межі пілотної зони або всередині приміщень, де високочастотний сигнал 5G слабшає. У таких умовах модем смартфона змушений працювати з підвищеною потужністю, намагаючись утримати з'єднання.

Споживання енергії також зростає під час завантаження великих обсягів даних і роздавання мобільного інтернету на інші пристрої.

Як продовжити час роботи батареї

Експерт радить увімкнути автоматичне регулювання яскравості та темну тему. На OLED-дисплеях темні ділянки екрана споживають менше енергії, оскільки окремі пікселі можуть не підсвічуватися.

Також варто обмежити фонову роботу застосунків, яким не потрібні постійні сповіщення, синхронізація або доступ до геолокації. Додатково можна активувати адаптивну частоту оновлення, щоб смартфон використовував 120 Гц лише тоді, коли це справді потрібно.

За межами стабільного покриття 5G доцільно тимчасово вибрати режим "Тільки 4G". Це не дозволить смартфону постійно шукати тестові частоти та витрачати на це заряд.

У приміщеннях експерт рекомендує за можливості підключатися до Wi-Fi, оскільки таке з'єднання зазвичай споживає менше енергії, ніж мобільний інтернет.

Раніше Новини.LIVE писали, що підтримка 5G уже не обмежується лише дорогими флагманськими смартфонами. В українських магазинах доступні моделі вартістю до 20 тисяч гривень, однак під час купівлі важливо оцінювати не тільки стандарт зв'язку, а й інші характеристики пристрою.

Також Новини.LIVE розповідали, що за відсутності розетки, павербанка чи зарядного адаптера смартфон можна підживити від ноутбука. Такий спосіб не шкодить акумулятору, проте має суттєве обмеження.