iOS 27 зробить iPhone значно швидшими: що Apple змінила в системі

Оновлення до iOS 27 на екрані iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple анонсувала iOS 27 на конференції WWDC 2026 і зробила головний акцент на швидкодії системи. Оновлення має швидше запускати застосунки, краще працювати зі старішими iPhone та отримало зміни в інтерфейсі Liquid Glass.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт Apple.

Що змінилося в інтерфейсі iOS 27

Однією з помітних змін стала можливість регулювати прозорість елементів інтерфейсу Liquid Glass, який Apple представила в iOS 26. Користувачі зможуть змінювати рівень прозорості панелей та інших системних компонентів за допомогою окремого повзунка.

Зміна прозорості Liquid Glass. Фото: Apple

Також Apple оновила дизайн іконок застосунків. У них додали нові ефекти заломлення світла, щоб краще вписати оформлення в загальний стиль Liquid Glass.

Наскільки швидшою стала система

Найважливіше оновлення iOS 27 стосується продуктивності. За даними Apple, застосунки в новій системі запускаються до 30% швидше порівняно з iOS 26.

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У застосунку "Фото" швидкість завантаження нових знімків зросла до 70%. Передавання даних через AirDrop стало швидшим до 80%.

Приріст швидкості стандартних застосунків в iOS 27. Фото: Apple

Apple також заявила про численні оптимізації в різних компонентах системи. Зокрема, iPhone має швидше перемикатися між Wi-Fi та мобільною мережею.

Як iOS 27 допоможе старішим iPhone

Для підвищення відгуку системи на старіших пристроях Apple реалізувала новий планувальник завдань процесора. Він має ефективніше розподіляти навантаження й покращувати плавність роботи.

При цьому список підтримуваних пристроїв не змінився порівняно з iOS 26. Оновлення отримають iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE другого покоління та всі новіші моделі.

Список iPhone, які отримають iOS 27. Фото: Apple

Що змінилося в пошуку

Apple переробила системний пошук. В iOS 27 з'явився новий пошуковий індекс, який використовують Spotlight та інші механізми пошуку в системі.

Після оновлення iPhone індексуватиме контекстні дані пристрою. Це має зробити результати пошуку точнішими.

У застосунку Mail також з'явився новий алгоритм ранжування листів. За словами Apple, він допоможе швидше знаходити потрібну кореспонденцію.

Які оновлення отримали стандартні застосунки

У "Фото" додали можливість спільно використовувати альбоми iCloud з користувачами пристроїв на Android і Windows. Це має спростити обмін знімками з людьми, які не користуються технікою Apple.

У застосунку "Здоров'я" розширили функції відстеження менструального циклу. Для AirPods з'явилася можливість налаштовувати еквалайзер під власні вподобання.

Apple Maps також отримали оновлення. Режим Flyover тепер використовує детальніші аерофотознімки.

Окрему увагу Apple приділила безпеці та захисту дітей. Компанія розширила можливості дитячих облікових записів Child Accounts.

Коли вийде iOS 27

Перша бета-версія iOS 27 для розробників доступна з дня анонсу. Публічну бета-версію Apple планує запустити в липні.

Фінальне оновлення для всіх користувачів iPhone має вийти восени. Зазвичай великі версії iOS стають доступними у вересні.

Раніше Новини.LIVE писали, що Apple показала оновлену версію голосового асистента Siri AI, яка працює на базі нової архітектури Apple Intelligence. В її основі лежать моделі Apple Foundation, розроблені у співпраці з Google із використанням технологій, пов'язаних із Gemini.

Також Новини.LIVE розповідали, що iPhone має сильну екосистему, довгу підтримку та зручний інтерфейс, але це не означає, що він автоматично підходить кожному користувачу. Для частини людей Android може виявитися практичнішим вибором завдяки більшій гнучкості, ширшому вибору пристроїв і можливостям налаштування.