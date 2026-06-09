iOS 27 сделает iPhone значительно быстрее: что Apple изменила в системе

Обновление до iOS 27 на экране iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple анонсировала iOS 27 на конференции WWDC 2026 и сделала главный акцент на быстродействии системы. Обновление должно быстрее запускать приложения, лучше работать с более старыми iPhone и получило изменения в интерфейсе Liquid Glass.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт Apple.

Что изменилось в интерфейсе iOS 27

Одним из заметных изменений стала возможность регулировать прозрачность элементов интерфейса Liquid Glass, который Apple представила в iOS 26. Пользователи смогут менять уровень прозрачности панелей и других системных компонентов с помощью отдельного ползунка.

Изменение прозрачности Liquid Glass. Фото: Apple

Также Apple обновила дизайн иконок приложений. В них добавили новые эффекты преломления света, чтобы лучше вписать оформление в общий стиль Liquid Glass.

Насколько быстрее стала система

Самое важное обновление iOS 27 касается производительности. По данным Apple, приложения в новой системе запускаются до 30% быстрее по сравнению с iOS 26.

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В приложении "Фото" скорость загрузки новых снимков выросла до 70%. Передача данных через AirDrop стала быстрее до 80%.

Прирост скорости стандартных приложений в iOS 27. Фото: Apple

Apple также заявила о многочисленных оптимизациях в различных компонентах системы. В частности, iPhone должен быстрее переключаться между Wi-Fi и мобильной сетью.

Как iOS 27 поможет более старым iPhone

Для повышения отклика системы на старых устройствах Apple реализовала новый планировщик задач процессора. Он должен эффективнее распределять нагрузку и улучшать плавность работы.

При этом список поддерживаемых устройств не изменился по сравнению с iOS 26. Обновление получат iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE второго поколения и все новые модели.

Список iPhone, которые получат iOS 27. Фото: Apple

Что изменилось в поиске

Apple переделала системный поиск. В iOS 27 появился новый поисковый индекс, который используют Spotlight и другие механизмы поиска в системе.

После обновления iPhone будет индексировать контекстные данные устройства. Это должно сделать результаты поиска более точными.

В приложении Mail также появился новый алгоритм ранжирования писем. По словам Apple, он поможет быстрее находить нужную корреспонденцию.

Какие обновления получили стандартные приложения

В "Фото" добавили возможность совместно использовать альбомы iCloud с пользователями устройств на Android и Windows. Это должно упростить обмен снимками с людьми, которые не пользуются техникой Apple.

В приложении "Здоровье" расширили функции отслеживания менструального цикла. Для AirPods появилась возможность настраивать эквалайзер под собственные предпочтения.

Apple Maps также получили обновление. Режим Flyover теперь использует более детальные аэрофотоснимки.

Отдельное внимание Apple уделила безопасности и защите детей. Компания расширила возможности детских учетных записей Child Accounts.

Когда выйдет iOS 27

Первая бета-версия iOS 27 для разработчиков доступна со дня анонса. Публичную бета-версию Apple планирует запустить в июле.

Финальное обновление для всех пользователей iPhone должно выйти осенью. Обычно крупные версии iOS становятся доступными в сентябре.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple показала обновленную версию голосового ассистента Siri AI, которая работает на базе новой архитектуры Apple Intelligence. В ее основе лежат модели Apple Foundation, разработанные в сотрудничестве с Google с использованием технологий, связанных с Gemini.

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