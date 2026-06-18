Apple може підняти ціни на iPhone, Mac та iPad через дефіцит чипів пам'яті

Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max та логотип компанії Apple. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Apple може зробити свої пристрої дорожчими, і цього разу причина не в новому дизайні чи гучних функціях. Компанія зіткнулася з різким подорожчанням компонентів, без яких не працюють iPhone, Mac, iPad та інша техніка.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на The Wall Street Journal.

Чому Apple хоче підняти ціни

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що підвищення цін на продукцію компанії стало "неминучим". За його словами, Apple намагається пом'якшити наслідки зростання витрат і певний час стримувала подорожчання для покупців.

Однак ситуація з цінами на чипи пам'яті та накопичувачі стала нестійкою. Саме тому компанія планує перекласти частину цих витрат на вартість своїх пристроїв. Кук не уточнив, коли саме Apple підніме ціни, наскільки вони зміняться і яких продуктів це торкнеться.

Проблема стосується чипів пам'яті та сховищ. Йдеться про DRAM-пам'ять, яка потрібна пристроям для роботи активних застосунків, і NAND-сховища, де зберігаються фото, відео та інші дані.

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Ціни на такі компоненти різко зросли через попит з боку компаній, що розвивають штучний інтелект. ШІ-сервери потребують дедалі більше пам'яті, тому Apple стало складніше забезпечувати постачання на потрібному рівні.

Якщо Apple повністю перекладе подорожчання компонентів на покупців і збереже свою маржинальність, наступна модель iPhone Pro може стати дорожчою приблизно на 270 доларів.

За оцінками TechInsights, саме настільки може зрости ціна через вищу вартість пам'яті та сховищ.

Чому ситуація стала критичною

Кук окремо звернув увагу на ринок DRAM. Частина постачання переходить на high-bandwidth memory, яку використовують для ШІ-серверів.

Через це для споживчої електроніки залишається менше доступної пам'яті, а постачальники передають виробникам значне підвищення цін.

За словами Кука, Apple потрібно, щоб ціни й постачання пам'яті повернулися до прийнятного рівня для споживчих продуктів. Він назвав нинішній стрибок цін ситуацією, якої не бачив за понад 40 років роботи в електронному ланцюгу постачання.

Раніше Новини.LIVE писали, що у вересні Тім Кук після 15 років залишить посаду гендиректора Apple, але не покине компанію. Замість цього він має очолити раду директорів і залишитися залученим до роботи технологічного гіганта.

Також Новини.LIVE розповідали, що Apple показала оновлену версію голосового асистента Siri AI, яка працює на базі нової архітектури Apple Intelligence. В її основі лежать моделі Apple Foundation, розроблені у співпраці з Google із використанням технологій, пов'язаних із Gemini.