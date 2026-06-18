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Главная Технологии Apple предупредила о неизбежном повышении цен на iPhone, iPad и Mac

Apple предупредила о неизбежном повышении цен на iPhone, iPad и Mac

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 14:42
Apple может повысить цены на iPhone, Mac и iPad из-за дефицита чипов памяти
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max и логотип компании Apple. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Apple может повысить цены на свои устройства, и на этот раз причина не в новом дизайне или громких функциях. Компания столкнулась с резким подорожанием компонентов, без которых не работают iPhone, Mac, iPad и другая техника.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на The Wall Street Journal.

Почему Apple хочет поднять цены

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что повышение цен на продукцию компании стало "неизбежным". По его словам, Apple пытается смягчить последствия роста затрат и некоторое время сдерживала подорожание для покупателей.

Однако ситуация с ценами на чипы памяти и накопители стала нестабильной. Именно поэтому компания планирует переложить часть этих затрат на стоимость своих устройств. Кук не уточнил, когда именно Apple поднимет цены, насколько они изменятся и каких продуктов это коснется.

Проблема касается чипов памяти и накопителей. Речь идет о DRAM-памяти, которая нужна устройствам для работы активных приложений, и NAND-накопителях, где хранятся фото, видео и другие данные.

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Цены на такие компоненты резко выросли из-за спроса со стороны компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта. ИИ-серверы требуют всё больше памяти, поэтому Apple стало сложнее обеспечивать поставки на необходимом уровне.

Если Apple полностью переложит подорожание компонентов на покупателей и сохранит свою маржу, следующая модель iPhone Pro может подорожать примерно на 270 долларов.

По оценкам TechInsights, именно настолько может вырасти цена из-за более высокой стоимости памяти и хранилищ.

Почему ситуация стала критической

Кук отдельно обратил внимание на рынок DRAM. Часть поставок переходит на high-bandwidth memory, которую используют для ИИ-серверов.

Из-за этого для потребительской электроники остается меньше доступной памяти, а поставщики перекладывают на производителей значительное повышение цен.

По словам Кука, Apple необходимо, чтобы цены и поставки памяти вернулись к приемлемому уровню для потребительских продуктов. Он назвал нынешний скачок цен ситуацией, которой не видел за более чем 40 лет работы в электронной цепочке поставок.

Ранее Новини.LIVE писали, что в сентябре Тим Кук после 15 лет покинет пост генерального директора Apple, но не уйдет из компании. Вместо этого он возглавит совет директоров и останется вовлеченным в работу технологического гиганта.

Также Новини.LIVE сообщали, что Apple представила обновленную версию голосового помощника Siri AI, работающую на базе новой архитектуры Apple Intelligence. В её основе лежат модели Apple Foundation, разработанные в сотрудничестве с Google с использованием технологий, связанных с Gemini.

Apple Тим Кук дефицит памяти
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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