Безплатний Photoshop — як отримати підписку на 12 місяців

Застосунок Adobe Photoshop на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Компанія Adobe запустила акцію, за якою можна отримати безплатну підписку на Photoshop Web одразу на 12 місяців. Пропозиція стосується браузерного розширення й дає змогу повноцінно редагувати фото онлайн без встановлення програми на комп'ютер.

Про це пише УНІАН.

Реклама

Читайте також:

Що це за пропозиція і кому вона доступна

Adobe відкрила можливість оформити річну безплатну підписку на Photoshop Web — версію редактора, яка працює прямо в браузері. Для цього потрібно встановити спеціальне розширення Adobe Photoshop з Chrome Web Store. Підтримуються не лише Google Chrome, а й інші браузери на базі Chromium, зокрема Microsoft Edge, Opera та Brave.

Після встановлення розширення користувач побачить сторінку з кнопкою "Почати зараз". Далі потрібно створити обліковий запис Adobe, використавши електронну адресу або профіль в одній із підтримуваних соцмереж — Google, Facebook, Apple чи Microsoft. Після реєстрації браузер автоматично поверне вас на сторінку Photoshop, де буде доступний банер "Початок роботи", натиснувши на який можна активувати підписку.

Під час оформлення безплатного доступу система не запитує жодних платіжних даних — номер картки та інша фінансова інформація не потрібні. Adobe наголошує, що скористатися 12-місячною пропозицією можна лише до 8 грудня 2025 року, після чого акцію буде завершено.

Вебверсія Photoshop підтримує широкий набір інструментів, включно з функціями на основі ШІ. Користувач може за кілька кліків змінити фон зображення, додати нові об'єкти на фото чи розширити межі кадру, працюючи безпосередньо в браузері й не встановлюючи настільну версію програми.

Нагадаємо, власники iPhone часто оформлюють підписки безпосередньо в застосунках — і саме це призводить до переплат. Якщо купувати YouTube Premium не через App Store, а у браузері, вартість помітно знижується, оскільки не включає комісію Apple.

Також ми писали, що Spotify готує нове підвищення цін для передплатників у Європі, Південній Азії, на Близькому Сході, в Африці, Латинській Америці та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. У деяких країнах місячна вартість уже зросла з 10,99 до 11,99 євро.