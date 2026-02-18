Відео
7 приладів, які не можна вмикати в подовжувач

Дата публікації: 18 лютого 2026 11:41
Які прилади не можна підключати до подовжувача — ризик пожежі
Подовжувач. Фото: Freepik

Мережеві фільтри й подовжувачі часто стають "рятівним колом", коли розеток не вистачає або шнур техніки занадто короткий. Але навіть якщо на корпусі вказано допустиме навантаження, ризики залишаються — особливо з дешевими виробами зі сумнівними характеристиками, де помилка може закінчитися від короткого замикання до пожежі.

Про те, яку техніку не варто підключати до подовжувача, пише iTechua.

Яку техніку краще підключати напряму

Найпростіше правило: усе, що споживає багато електроенергії, має двигун або нагрівальний елемент, варто підключати безпосередньо в окрему розетку. Подовжувач — це допоміжний варіант, а не постійна "заміна" електромережі.

Передусім це стосується великої побутової техніки, якій потрібне стабільне живлення без посередників. Холодильники та морозильні камери працюють циклічно й можуть давати короткі пікові навантаження, а пральні машини додатково навантажують мережу під час нагріву води та роботи мотора. У приватних будинках окремою категорією ризику стають дренажні насоси: для них критично важлива безперебійна робота, а перевантаження лінії — небезпечний сценарій.

Посудомийні машини й обігрівачі також входять до "зони підвищеної уваги". Вони активно споживають електроенергію під час нагріву, і подовжувач може не витримати тривалої роботи на високому навантаженні. Якщо розеток у кімнаті бракує, безпечніше додати стаціонарні точки живлення, ніж покладатися на тимчасові рішення.

Обережність потрібна й з кухонною технікою на кшталт мікрохвильових печей та тостерів. Формально вони можуть працювати через якісний подовжувач, але тут дуже легко "переступити межу": багато подовжувачів розраховані приблизно на 1500 Вт, тоді як одна мікрохвильовка здатна споживати близько 1200 Вт. Варто додати ще один прилад — і навантаження стає критичним.

Окрема історія — кондиціонери. Незалежно від того, портативна це модель чи спліт-система, йдеться про потужного споживача, якому краще мати виділену розетку. Перед встановленням доцільно оцінити, чи витримає мережа квартири або будинку таке навантаження паралельно з іншою технікою.

Електроінструменти теж не люблять випадкових рішень. Якщо без подовжувача не обійтися, варто брати модель із запасом по потужності, перевіряти заводські маркування та уникати "ноунейм"-продукції. Під час роботи бажано не створювати пікових навантажень і, за можливості, вимикати інші енергомісткі прилади.

Нагадаємо, затяжні блекаути в Україні змушують власників портативних зарядних станцій шукати альтернативні способи підзарядки, адже електроенергія нерідко з'являється лише на короткий час, і батарея не встигає повністю заповнитися. У таких умовах закономірно постає питання: чи можна підживлювати станцію від іншої станції або генератора.

Також ми писали, що на кухні щодня працюють десятки електроприладів, однак саме електрична духовка часто непомітно споживає найбільше енергії. Через високі температури й необхідність постійно підтримувати тепло її витрати можуть перевищувати споживання десятків холодильників, увімкнених одночасно.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
