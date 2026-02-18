Які прилади не можна підключати до подовжувача — ризик пожежі

Подовжувач. Фото: Freepik

Мережеві фільтри й подовжувачі часто стають "рятівним колом", коли розеток не вистачає або шнур техніки занадто короткий. Але навіть якщо на корпусі вказано допустиме навантаження, ризики залишаються — особливо з дешевими виробами зі сумнівними характеристиками, де помилка може закінчитися від короткого замикання до пожежі.

Яку техніку краще підключати напряму

Найпростіше правило: усе, що споживає багато електроенергії, має двигун або нагрівальний елемент, варто підключати безпосередньо в окрему розетку. Подовжувач — це допоміжний варіант, а не постійна "заміна" електромережі.

Передусім це стосується великої побутової техніки, якій потрібне стабільне живлення без посередників. Холодильники та морозильні камери працюють циклічно й можуть давати короткі пікові навантаження, а пральні машини додатково навантажують мережу під час нагріву води та роботи мотора. У приватних будинках окремою категорією ризику стають дренажні насоси: для них критично важлива безперебійна робота, а перевантаження лінії — небезпечний сценарій.

Посудомийні машини й обігрівачі також входять до "зони підвищеної уваги". Вони активно споживають електроенергію під час нагріву, і подовжувач може не витримати тривалої роботи на високому навантаженні. Якщо розеток у кімнаті бракує, безпечніше додати стаціонарні точки живлення, ніж покладатися на тимчасові рішення.

Обережність потрібна й з кухонною технікою на кшталт мікрохвильових печей та тостерів. Формально вони можуть працювати через якісний подовжувач, але тут дуже легко "переступити межу": багато подовжувачів розраховані приблизно на 1500 Вт, тоді як одна мікрохвильовка здатна споживати близько 1200 Вт. Варто додати ще один прилад — і навантаження стає критичним.

Окрема історія — кондиціонери. Незалежно від того, портативна це модель чи спліт-система, йдеться про потужного споживача, якому краще мати виділену розетку. Перед встановленням доцільно оцінити, чи витримає мережа квартири або будинку таке навантаження паралельно з іншою технікою.

Електроінструменти теж не люблять випадкових рішень. Якщо без подовжувача не обійтися, варто брати модель із запасом по потужності, перевіряти заводські маркування та уникати "ноунейм"-продукції. Під час роботи бажано не створювати пікових навантажень і, за можливості, вимикати інші енергомісткі прилади.

