Какие приборы нельзя подключать к удлинителю — риск пожара

Україна
7 приборов, которые нельзя включать в удлинитель

Дата публикации 18 февраля 2026 11:41
Сетевые фильтры и удлинители часто становятся "спасательным кругом", когда розеток не хватает или шнур техники слишком короткий. Но даже если на корпусе указана допустимая нагрузка, риски остаются — особенно с дешёвыми изделиями с сомнительными характеристиками, где ошибка может закончиться от короткого замыкания до пожара.

О том, какую технику не стоит подключать к удлинителю, пишет iTechua.

Самое простое правило: все, что потребляет много электроэнергии, имеет двигатель или нагревательный элемент, стоит подключать напрямую в отдельную розетку. Удлинитель — это вспомогательный вариант, а не постоянная "замена" электросети.

В первую очередь это касается крупной бытовой техники, которой требуется стабильное питание без посредников. Холодильники и морозильные камеры работают циклично и могут давать короткие пиковые нагрузки, а стиральные машины дополнительно нагружают сеть во время нагрева воды и работы мотора. В частных домах отдельной категорией риска становятся дренажные насосы: для них критически важна бесперебойная работа, а перегрузка линии — опасный сценарий.

Посудомоечные машины и обогреватели также входят в "зону повышенного внимания". Они активно потребляют электроэнергию при нагреве, и удлинитель может не выдержать длительной работы на высокой нагрузке. Если розеток в комнате не хватает, безопаснее добавить стационарные точки питания, чем полагаться на временные решения.

Осторожность нужна и с кухонной техникой вроде микроволновых печей и тостеров. Формально они могут работать через качественный удлинитель, но здесь очень легко "переступить черту": многие удлинители рассчитаны примерно на 1500 Вт, тогда как одна микроволновка способна потреблять около 1200 Вт. Стоит добавить еще один прибор — и нагрузка становится критической.

Отдельная история — кондиционеры. Независимо от того, портативная это модель или сплит-система, речь идет о мощном потребителе, которому лучше иметь выделенную розетку. Перед установкой целесообразно оценить, выдержит ли сеть квартиры или дома такую нагрузку параллельно с другой техникой.

Электроинструменты тоже не любят случайных решений. Если без удлинителя не обойтись, стоит брать модель с запасом по мощности, проверять заводские маркировки и избегать "ноунейм"-продукции. Во время работы желательно не создавать пиковых нагрузок и, по возможности, выключать другие энергоемкие приборы.

Напомним, затяжные блэкауты в Украине заставляют владельцев портативных зарядных станций искать альтернативные способы подзарядки, ведь электроэнергия нередко появляется лишь на короткое время, и батарея не успевает полностью заполниться. В таких условиях закономерно встает вопрос: можно ли подпитывать станцию от другой станции или генератора.

Также мы писали, что на кухне ежедневно работают десятки электроприборов, однако именно электрическая духовка часто незаметно потребляет больше всего энергии. Из-за высоких температур и необходимости постоянно поддерживать тепло её расходы могут превышать потребление десятков холодильников, включённых одновременно.

электроэнергия безопасность полезные советы бытовая техника удлинитель перегрев
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
