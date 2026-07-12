5 корисних функцій роутера, які чомусь ніхто не використовує

Підключення інтернет-кабелю та Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Сучасний Wi-Fi-роутер може не лише роздавати інтернет, а й підвищувати безпеку домашньої мережі, розподіляти швидкість між пристроями та навіть працювати зі сховищами чи принтерами. Однак багато користувачів не використовують ці можливості, хоча їх налаштування часто займає лише кілька хвилин.

Про п'ять корисних функцій Wi-Fi-роутера, про які часто забувають, розповідає редакція Новини.LIVE.

Гостьова мережа

Ця функція створює окреме Wi-Fi-підключення для гостей і не дає їм доступу до ваших комп'ютерів, NAS-сховищ та інших "розумних" пристроїв у домашній мережі.

У вебінтерфейсі роутера можна встановити окремі назву й пароль, обмежити час роботи такої мережі та задати ліміт швидкості.

Фільтрація за MAC-адресами

Кожен пристрій має власний MAC-ідентифікатор, який можна додати до списку дозволених гаджетів.

У такому разі навіть знання пароля від Wi-Fi не дасть сторонньому пристрою під'єднатися до мережі, якщо його MAC-адресу не авторизовано. Водночас смартфони, які використовують випадкові MAC-адреси, можуть потребувати додаткового налаштування.

Пріоритизація трафіку QoS

Функція QoS допомагає розподіляти пропускну здатність між різними завданнями та пристроями.

Наприклад, відеодзвінки, онлайн-ігри або стримінг можна зробити пріоритетними, тоді як фонові завантаження отримуватимуть лише вільну частину каналу.

Це особливо корисно, коли кілька людей одночасно користуються інтернетом для різних завдань.

USB-порт на роутері

Через USB-порт до сумісного роутера можна під'єднати зовнішній диск і створити спільне мережеве сховище для домашніх пристроїв.

Також порт можна використовувати для 4G-модема як резервного каналу доступу до інтернету або для підключення принтера, щоб зробити його доступним для інших гаджетів у мережі.

Моніторинг підключених пристроїв

У панелі керування роутером можна побачити, які пристрої зараз під'єднані до домашньої мережі.

Деякі моделі також можуть надсилати push-сповіщення про нові підключення через фірмовий застосунок. Періодична перевірка списку допомагає швидко помітити сторонні гаджети, які користуються вашим Wi-Fi.

Щоб знайти ці функції, зазвичай достатньо відкрити вебінтерфейс роутера за адресою, вказаною на його наклейці, або скористатися онлайн-інструкцією для конкретної моделі.

Раніше Новини.LIVE писали, що для швидкого та стабільного Wi-Fi вдома не обов'язково купувати Mesh-систему — з цим може впоратися і звичайний роутер. У рейтингу Consumer Reports найвищу оцінку серед таких моделей отримав пристрій не від TP-Link чи Netgear.

Також Новини.LIVE розповідали, що старому Wi-Fi-роутеру можна знайти корисне застосування навіть після купівлі нового. Його можна налаштувати як підсилювач сигналу, щоб покращити покриття в кімнатах зі слабким зв'язком або усунути "мертві зони".