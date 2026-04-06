Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології 4 вбудовані функції iPhone, які багато хто дарма ігнорує

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 14:24
Приховані "фішки" iPhone: 4 функції, які багато хто дарма ігнорує
Смартфон Apple iPhone 17e на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone давно перестав бути просто телефоном для дзвінків і повідомлень. Попри величезну кількість програм в App Store, у системі вже є кілька вбудованих застосунків, які багато користувачів ігнорують, хоча вони справді можуть стати корисними в повсякденному житті.

Про чотири такі застосунки пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Паролі

Кількість акаунтів і паролів у сучасного користувача постійно зростає, а зберігати їх у нотатках або використовувати один і той самий пароль для всіх сервісів — далеко не найкраща ідея. Саме для цього в iPhone є окремий застосунок "Паролі", який працює як захищене сховище для логінів і паролів.

Починаючи з iOS 18, усі збережені паролі автоматично потрапляють саме туди. Застосунок також допомагає створювати складніші паролі, а збережені дані потім підтягуються під час входу в сайти та програми. Для цього лише потрібно ввімкнути автозаповнення паролів у налаштуваннях.

Apple Ігри

У нових iPhone вже давно роблять акцент не лише на камерах, а й на іграх. Саме тому з iOS 26 на смартфонах з'явився вбудований застосунок Apple Ігри.

Читайте також:

Його не варто плутати з Apple Arcade. Якщо Apple Arcade — це платна підписка на каталог ігор, то Apple Ігри більше схожий на центр запуску й організації всієї вашої ігрової бібліотеки. У ньому можна бачити встановлені та раніше завантажені ігри, швидко їх відкривати, переглядати оновлення, досягнення та внутрішньоігрові події.

Журнал

Для швидких записів у iPhone уже є "Нотатки", але для особистих щоденників Apple зробила окремий застосунок "Журнал". Він створений саме для того, щоб зберігати спогади, події та особисті записи в більш зручному форматі.

У "Журнал" можна створювати скільки завгодно записів і доповнювати їх фото, відео, аудіофрагментами та геолокацією. Це дає змогу фіксувати не просто текст, а повний контекст події.

Мірило

Серед вбудованих інструментів iPhone є й досить несподівані. Один із них — "Мірило", який дозволяє використовувати смартфон як вимірювальний інструмент.

Застосунок працює через камеру та AR-функції й дає змогу вимірювати об'єкти з досить непоганою точністю. Якщо iPhone розпізнає прямокутний предмет, він може навіть автоматично показати його розміри. Для інших речей вимірювання запускається вручну через кнопку "+".

Краща точність доступна на моделях із LiDAR, оскільки вони краще бачать межі предметів. Після вимірювання можна одразу зберегти знімок у галерею з нанесеними позначками.

Раніше Новини.LIVE писали, що iPhone може почати працювати повільніше не лише через вік пристрою або стан акумулятора. Відчуття пригальмовування нерідко посилюють і звичні застосунки, які активно працюють у фоновому режимі.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть сучасний iPhone з часом здатен втрачати швидкодію, але це не завжди означає, що смартфон уже настав час змінювати. У багатьох випадках причина криється в налаштуваннях, переповненій пам'яті, фонових процесах або зношеному акумуляторі.

функції смартфона смартфони Apple Apple iPhone
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації