Приховані "фішки" iPhone: 4 функції, які багато хто дарма ігнорує

iPhone давно перестав бути просто телефоном для дзвінків і повідомлень. Попри величезну кількість програм в App Store, у системі вже є кілька вбудованих застосунків, які багато користувачів ігнорують, хоча вони справді можуть стати корисними в повсякденному житті.

Про чотири такі застосунки пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Паролі

Кількість акаунтів і паролів у сучасного користувача постійно зростає, а зберігати їх у нотатках або використовувати один і той самий пароль для всіх сервісів — далеко не найкраща ідея. Саме для цього в iPhone є окремий застосунок "Паролі", який працює як захищене сховище для логінів і паролів.

Починаючи з iOS 18, усі збережені паролі автоматично потрапляють саме туди. Застосунок також допомагає створювати складніші паролі, а збережені дані потім підтягуються під час входу в сайти та програми. Для цього лише потрібно ввімкнути автозаповнення паролів у налаштуваннях.

Apple Ігри

У нових iPhone вже давно роблять акцент не лише на камерах, а й на іграх. Саме тому з iOS 26 на смартфонах з'явився вбудований застосунок Apple Ігри.

Його не варто плутати з Apple Arcade. Якщо Apple Arcade — це платна підписка на каталог ігор, то Apple Ігри більше схожий на центр запуску й організації всієї вашої ігрової бібліотеки. У ньому можна бачити встановлені та раніше завантажені ігри, швидко їх відкривати, переглядати оновлення, досягнення та внутрішньоігрові події.

Журнал

Для швидких записів у iPhone уже є "Нотатки", але для особистих щоденників Apple зробила окремий застосунок "Журнал". Він створений саме для того, щоб зберігати спогади, події та особисті записи в більш зручному форматі.

У "Журнал" можна створювати скільки завгодно записів і доповнювати їх фото, відео, аудіофрагментами та геолокацією. Це дає змогу фіксувати не просто текст, а повний контекст події.

Мірило

Серед вбудованих інструментів iPhone є й досить несподівані. Один із них — "Мірило", який дозволяє використовувати смартфон як вимірювальний інструмент.

Застосунок працює через камеру та AR-функції й дає змогу вимірювати об'єкти з досить непоганою точністю. Якщо iPhone розпізнає прямокутний предмет, він може навіть автоматично показати його розміри. Для інших речей вимірювання запускається вручну через кнопку "+".

Краща точність доступна на моделях із LiDAR, оскільки вони краще бачать межі предметів. Після вимірювання можна одразу зберегти знімок у галерею з нанесеними позначками.

