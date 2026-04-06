Скрытые "фишки" iPhone: 4 функции, которые многие зря игнорируют

Смартфон Apple iPhone 17e на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

iPhone давно перестал быть просто телефоном для звонков и сообщений. Несмотря на огромное количество программ в App Store, в системе уже есть несколько встроенных приложений, которые многие пользователи игнорируют, хотя они действительно могут стать полезными в повседневной жизни.

О четырех таких приложениях пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Пароли

Количество аккаунтов и паролей у современного пользователя постоянно растет, а хранить их в заметках или использовать один и тот же пароль для всех сервисов — далеко не лучшая идея. Именно для этого в iPhone есть отдельное приложение "Пароли", которое работает как защищенное хранилище для логинов и паролей.

Начиная с iOS 18, все сохраненные пароли автоматически попадают именно туда. Приложение также помогает создавать сложные пароли, а сохраненные данные затем подтягиваются при входе в сайты и программы. Для этого лишь нужно включить автозаполнение паролей в настройках.

Apple Игры

В новых iPhone уже давно делают акцент не только на камерах, но и на играх. Именно поэтому с iOS 26 на смартфонах появилось встроенное приложение Apple Игры.

Его не стоит путать с Apple Arcade. Если Apple Arcade — это платная подписка на каталог игр, то Apple Игры больше похоже на центр запуска и организации всей вашей игровой библиотеки. В нем можно видеть установленные и ранее загруженные игры, быстро их открывать, просматривать обновления, достижения и внутриигровые события.

Журнал

Для быстрых записей в iPhone уже есть "Заметки", но для личных дневников Apple сделала отдельное приложение "Журнал". Оно создано именно для того, чтобы хранить воспоминания, события и личные записи в более удобном формате.

В "Журнал" можно создавать сколько угодно записей и дополнять их фото, видео, аудиофрагментами и геолокацией. Это позволяет фиксировать не просто текст, а полный контекст события.

Рулетка

Среди встроенных инструментов iPhone есть и довольно неожиданные. Один из них — "Рулетка", который позволяет использовать смартфон как измерительный инструмент.

Приложение работает через камеру и AR-функции и позволяет измерять объекты с довольно неплохой точностью. Если iPhone распознает прямоугольный предмет, он может даже автоматически показать его размеры. Для других вещей измерение запускается вручную через кнопку "+".

Лучшая точность доступна на моделях с LiDAR, поскольку они лучше видят границы предметов. После измерения можно сразу сохранить снимок в галерею с нанесенными отметками.

