У них помилково вірять: 3 міфи про жорсткі диски, які давно час забути

Попри домінування SSD, механічні жорсткі диски не зникли й досі залишаються популярним способом недорогого зберігання даних. Разом із цим навколо HDD і далі живе чимало міфів, у які багато хто продовжує вірити, хоча на практиці вони не витримують перевірки.

Про три такі мифе пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Магніт не знищить жорсткий диск миттєво

Один із найживучіших міфів полягає в тому, що будь-який магніт здатен легко стерти дані з жорсткого диска або повністю вивести його з ладу. Саме таку картину часто показують у фільмах, через що в багатьох і склалося враження, ніби HDD надзвичайно вразливий до магнітного впливу.

Насправді побутові магніти, до яких має доступ більшість людей, не становлять серйозної загрози для механічного жорсткого диска. Вони просто не створюють достатньо сильного магнітного поля, щоб пошкодити накопичувач або зробити дані непридатними для читання.

До того ж самі жорсткі диски мають захист від подібних впливів. Щоб реально зашкодити внутрішнім компонентам або пошкодити дані, потрібен значно потужніший магніт, ніж той, який можна знайти серед звичайних домашніх речей.

Звичайне форматування не стирає інформацію повністю

Ще одна поширена помилка — думка, що достатньо один раз відформатувати диск, і всі файли зникнуть безслідно. Через це багато хто вважає, що старий HDD можна без проблем віддати, продати чи викинути після простого форматування.

Насправді стандартна швидка процедура лише прибирає таблицю індексації файлової системи, тобто інформацію про те, де саме на диску розміщені файли. Самі дані при цьому ще залишаються на накопичувачі, і спеціальні програми для відновлення можуть дістатися до них без особливих труднощів.

Якщо потрібно справді очистити диск, одного швидкого форматування недостатньо. Для цього потрібне повне форматування або спеціальні утиліти для затирання даних, які перезаписують вміст секторів і роблять стару інформацію набагато менш доступною.

Жорсткий диск не може вічно лежати без роботи

Багато хто сприймає HDD як ідеальний варіант для довгого "холодного" зберігання: записав файли, поклав диск у шухляду або сейф і забув про нього на роки. Але на практиці такий підхід теж не гарантує повної безпеки даних.

Навіть коли накопичувач просто лежить без використання, інформація на ньому може поступово пошкоджуватися. Це явище пов'язують із так званим bit rot — поступовою деградацією даних, коли з часом окремі біти змінюються, через що файли можуть ставати недоступними або пошкодженими.

Окрім цього, проблеми можуть виникати і через механічну частину диска. Після тривалого простою мастило всередині накопичувача може густішати або втрачати свої властивості, що теж підвищує ризик відмови.

Саме тому диск для довготривалого зберігання не варто залишати без руху назавжди. Час від часу його краще підключати, щоб він запускався і працював, а важливі дані — зберігати не в одному місці, а одразу в кількох копіях.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон починає помітно втрачати швидкодію, коли внутрішнє сховище майже повністю заповнене, а системі вже бракує вільного простору для стабільної роботи.

Також Новини.LIVE розповідали, що ціни на SSD уже відчутно зросли протягом останніх місяців, і ринок може зіткнутися з новою хвилею тиску. Причиною цього називають плани виробників NAND скоротити обсяги випуску, щоб сформувати дефіцит і таким чином підвищити прибутковість.