В них ошибочно верят: 3 мифа о жестких дисках, которые давно пора забыть

Жесткий диск для компьютера.

Несмотря на доминирование SSD, механические жесткие диски не исчезли и до сих пор остаются популярным способом недорогого хранения данных. Вместе с этим вокруг HDD продолжает жить немало мифов, в которые многие продолжают верить, хотя на практике они не выдерживают проверки.

О трех таких мифах пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Магнит не уничтожит жесткий диск мгновенно

Один из самых живучих мифов заключается в том, что любой магнит способен легко стереть данные с жесткого диска или полностью вывести его из строя. Именно такую картину часто показывают в фильмах, из-за чего у многих и сложилось впечатление, будто HDD чрезвычайно уязвим к магнитному воздействию.

На самом деле бытовые магниты, к которым имеет доступ большинство людей, не представляют серьезной угрозы для механического жесткого диска. Они просто не создают достаточно сильного магнитного поля, чтобы повредить накопитель или сделать данные непригодными для чтения.

К тому же сами жесткие диски имеют защиту от подобных воздействий. Чтобы реально повредить внутренние компоненты или повредить данные, нужен значительно более мощный магнит, чем тот, который можно найти среди обычных домашних вещей.

Обычное форматирование не стирает информацию полностью

Еще одно распространенное заблуждение — мнение, что достаточно один раз отформатировать диск, и все файлы исчезнут бесследно. Из-за этого многие считают, что старый HDD можно без проблем отдать, продать или выбросить после простого форматирования.

На самом деле стандартная быстрая процедура лишь убирает таблицу индексации файловой системы, то есть информацию о том, где именно на диске размещены файлы. Сами данные при этом еще остаются на накопителе, и специальные программы для восстановления могут добраться до них без особых трудностей.

Если нужно действительно очистить диск, одного быстрого форматирования недостаточно. Для этого требуется полное форматирование или специальные утилиты для затирания данных, которые перезаписывают содержимое секторов и делают старую информацию гораздо менее доступной.

Жесткий диск не может вечно лежать без работы

Многие воспринимают HDD как идеальный вариант для долгого "холодного" хранения: записал файлы, положил диск в ящик или сейф и забыл о нем на годы. Но на практике такой подход тоже не гарантирует полной безопасности данных.

Даже когда накопитель просто лежит без использования, информация на нем может постепенно повреждаться. Это явление связывают с так называемым bit rot — постепенной деградацией данных, когда со временем отдельные биты меняются, из-за чего файлы могут становиться недоступными или поврежденными.

Кроме этого, проблемы могут возникать и из-за механической части диска. После длительного простоя смазка внутри накопителя может загустевать или терять свои свойства, что тоже повышает риск отказа.

Именно поэтому диск для долговременного хранения не стоит оставлять без движения навсегда. Время от времени его лучше подключать, чтобы он запускался и работал, а важные данные — хранить не в одном месте, а сразу в нескольких копиях.

