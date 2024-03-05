"Падіння" соцмереж — українці розірвали мережу мемами
У соціальних мережах Instagram та Facebook, а також YouTube, Discord, Twitter та TikTok стався збій у роботі у вівторок, 5 березня. Українці традиційно відреагували на це різноматінтними мемами.
Меми з'явилися у мережі.
Збій у роботі соцмереж
Один з користувачів зробив котика, який перегризає кабелі у Червоному морі.
Також публікують засновника Meta Марка Цукерберга, який ремонтує кабелі.
До того ж показали, як "поводяться" блогери без соцмереж.
Нагадаємо, 5 березня у соціальних мережах Instagram та Facebook стався масштабний збій. Користувачів "вибило" з додатків.
Також у Червоному морі перерізали три кабелі, які забезпечують глобальний інтернет і телекомунікації. Хусити заперечують саботаж ліній на маршруті, який називають ключовим для передачі даних з Азії до Європи.
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