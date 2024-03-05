"Падіння" соцмереж — українці розірвали мережу мемами

Соцмережі. Фото: Pexels

У соціальних мережах Instagram та Facebook, а також YouTube, Discord, Twitter та TikTok стався збій у роботі у вівторок, 5 березня. Українці традиційно відреагували на це різноматінтними мемами.

Меми з'явилися у мережі.

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Збій у роботі соцмереж

Один з користувачів зробив котика, який перегризає кабелі у Червоному морі.

Мем про збій в роботі соцмереж. Фото: соцмережі

Також публікують засновника Meta Марка Цукерберга, який ремонтує кабелі.

Мем про збій в роботі соцмереж. Фото: соцмережі

До того ж показали, як "поводяться" блогери без соцмереж.

Мем про збій в роботі соцмереж. Фото: соцмережі

Мем про збій в роботі соцмереж. Фото: соцмережі

Мем про збій в роботі соцмереж. Фото: соцмережі

Мем про збій в роботі соцмереж. Фото: соцмережі

Мем про збій в роботі соцмереж. Фото: соцмережі

Мем про збій в роботі соцмереж. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 5 березня у соціальних мережах Instagram та Facebook стався масштабний збій. Користувачів "вибило" з додатків.

Також у Червоному морі перерізали три кабелі, які забезпечують глобальний інтернет і телекомунікації. Хусити заперечують саботаж ліній на маршруті, який називають ключовим для передачі даних з Азії до Європи.