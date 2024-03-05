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"Падение" соцсетей — украинцы разорвали сеть мемами

5 марта 2024 18:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Падение" соцсетей — украинцы разорвали сеть мемами
Соцсети. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В социальных сетях Instagram и Facebook, а также YouTube, Discord, Twitter и TikTok произошел сбой в работе во вторник, 5 марта. Украинцы традиционно отреагировали на это разнообразными мемами.

Мемы появились в сети.

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Сбой в работе соцсетей

Один из пользователей сделал котика, который перегрызает кабели в Красном море.

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Мэм о сбое в работе соцсетей. Фото: соцсети

Также публикуют основателя Meta Марка Цукерберга, ремонтирующего кабели.

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Мэм о сбое в работе соцсетей. Фото: соцсети

К тому же показали, как "ведут" себя блогеры без соцсетей.

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Мэм о сбое в работе соцсетей. Фото: соцсети
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Мэм о сбое в работе соцсетей. Фото: соцсети
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Мэм о сбое в работе соцсетей. Фото: соцсети
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Мэм о сбое в работе соцсетей. Фото: соцсети
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Мэм о сбое в работе соцсетей. Фото: соцсети
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Мэм о сбое в работе соцсетей. Фото: соцсети

Напомним, 5 марта в социальных сетях Instagram и Facebook произошел масштабный сбой. Пользователей "выбило" из приложений.

Также в Красном море перерезали три кабеля, обеспечивающие глобальный интернет и телекоммуникации. Хуситы отрицают саботаж линий на маршруте, который называют ключевым для передачи данных из Азии в Европу.

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