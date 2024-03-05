"Падение" соцсетей — украинцы разорвали сеть мемами
В социальных сетях Instagram и Facebook, а также YouTube, Discord, Twitter и TikTok произошел сбой в работе во вторник, 5 марта. Украинцы традиционно отреагировали на это разнообразными мемами.
Мемы появились в сети.
Сбой в работе соцсетей
Один из пользователей сделал котика, который перегрызает кабели в Красном море.
Также публикуют основателя Meta Марка Цукерберга, ремонтирующего кабели.
К тому же показали, как "ведут" себя блогеры без соцсетей.
Напомним, 5 марта в социальных сетях Instagram и Facebook произошел масштабный сбой. Пользователей "выбило" из приложений.
Также в Красном море перерезали три кабеля, обеспечивающие глобальный интернет и телекоммуникации. Хуситы отрицают саботаж линий на маршруте, который называют ключевым для передачи данных из Азии в Европу.
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