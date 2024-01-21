Без змоги вимкнути — Instagram нагадуватиме підліткам про час іти спати

Дівчина сидить в телефоні вночі. Фото: freepik.com

Компанія META працює над оновленням додатка Instagram. Невдовзі в соцмережі з'являться підказки для підлітків про час іти спати, якщо вони користуватимуться застосунком пізно ввечері.

Про це повідомляє META.

Читайте також:

Що відомо про оновлення в Instagram

"Сон важливий, особливо для молодих людей, тому ми запускаємо нові нічні підказки, які з’являтимуться, коли підлітки провели понад 10 хвилин в Instagram у таких місцях, як Reels або Direct Messages пізно ввечері. Вони нагадають підліткам, що вже пізно, і спонукатимуть їх закрити програму", — йдеться в повідомленні про оновлення.

Спершу вискочить повідомлення "Час на перерву?", під яким меншим шрифтом буде написано "Вже пізно. Подумайте про те, щоб закрити Instagram на ніч".

Нагадування в Instagram для підлітків про час іти спати. Фото: Мета

За даними TechCrunch, нагадування почнуть з'являтися після 22:00 автоматично, їх не можна буде вимкнути. Попри те, що підлітки зможуть відхилити повідомлення, воно однаково з'явиться повторно через 10 хвилин.

Нагадаємо, що компанія Meta Platforms вирішила обмежувати контент для підлітків. Йдеться про соціальні мережі Instagram і Facebook.

Також ми писали, що Meta спеціально займалася розробкою своїх платформ, аби у дітей сформувалася залежність. Зазначається, що розробники цілеспрямовано дозволяли неповнолітнім користувачам створювати акаунти.