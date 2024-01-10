Instagram та Facebook обмежить контент для підлітків

Додатки соцмереж на смартфоні. Фото: Pexels

Компанія Meta Platforms вирішила обмежувати контент для підлітків. Йдеться про соціальні мережі Instagram і Facebook.

Про це повідомляє Reuters.

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Обмеження контенту для підлітків

Компанія хоче забезпечити підліткам більш віковий досвід на своїх сайтах у соціальних мережах.

Обмеження на контент виникли після того, як регулятори по всьому світу подали до суду на Meta, стверджуючи, що технологічна компанія ввела громадськість в оману щодо небезпек, які її платформи становлять для молоді.

Від підлітків будуть приховувати шкідливий контент, включаючи відео і публікації про самогубства, зображеннях насильства та розлади харчової поведінки.

У компанії повідомили, що обмеження будуть запроваджені протягом найближчих тижнів.

Наразі Meta перебуває під тиском як у Сполучених Штатах, так і в Європі через звинувачення в тому, що її додатки викликають звикання та сприяють розпалу кризи психічного здоров’я молоді.

Нагадаємо, соціальна мережа Instagram запустила нову функцію для сторіс. Відтепер користувачі зможуть створювати налаштовані шаблони під назвою "Додайте своє" з GIF, зображеннями та текстом.

Також ми писали, що компанія Meta, до якої входять соцмережі Instagram and Facebook, спеціально займалася розробкою своїх платформ, аби у дітей сформувалася залежність. Зазначається, що розробники цілеспрямовано дозволяли неповнолітнім користувачам створювати акаунти.