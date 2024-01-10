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Instagram и Facebook ограничат контент для подростков

10 января 2024 12:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Instagram и Facebook ограничат контент для подростков
Приложения соцсетей на смартфоне. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Компания Meta Platforms решила ограничивать контент для подростков. Речь идет о социальных сетях Instagram и Facebook.

Об этом сообщает Reuters.

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Ограничение контента для подростков

Компания хочет обеспечить подросткам более возрастной опыт на своих сайтах в социальных сетях.

Ограничения на контент возникли после того, как регуляторы по всему миру подали в суд на Meta, утверждая, что технологическая компания ввела общественность в заблуждение по поводу опасностей, которые ее платформы представляют для молодежи.

От подростков будут скрывать вредоносный контент, включая видео и публикации о самоубийствах, изображениях насилия и расстройствах пищевого поведения.

В компании сообщили, что ограничения будут введены в течение ближайших недель.

Meta находится под давлением как в Соединенных Штатах, так и в Европе из-за обвинений в том, что ее приложения вызывают привыкание и способствуют разгару кризиса психического здоровья молодежи.

Напомним, социальная сеть Instagram запустила новую функцию для страниц. Теперь пользователи смогут создавать настроенные шаблоны под названием "Добавьте свое" с GIF, изображениями и текстом.

Также мы писали, что компания Meta, в которую входят соцсети Instagram and Facebook, специально занималась разработкой своих платформ, чтобы у детей сформировалась зависимость. Разработчики целенаправленно позволяли несовершеннолетним пользователям создавать аккаунты.

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